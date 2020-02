Vila-real renova el consell local de l´Esport

El ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat en sessió extraordinària la nova composició del Consell Local de l’Esport amb el vot favorable de tots els grups municipals. Els estatuts d'aquest òrgan contemplen la renovació del mateix amb l'inici d'una nova legislatura.

La corporació municipal ha aprovat per unanimitat la designació dels nous membres del Consell Local de l’Esport, i hui i ja comença a funcionar el orgue renovat per poder triar els premiats de la Gala de l´Esport del pròxim 27 de febrero, entre les propostes presentades per la ciutadania, clubs i entitats esportives.

Segons els estatuts de l'òrgan, formen part del Consell Local de l’Esport, un president designat per l’alcalde i el regidor d'Esports com a vicepresident, representants de l'àmbit esportiu i dels grups polítics. Com a vocals de l´orgue formen part membres dels sis partits amb representació municipal; de clubs d'esports col•lectius; de clubs d'esport individual; representants del comité tècnic d'assessorament de l'esport escolar; empreses de serveis esportius de la ciutat; AMPA dels centres educatius; socis del Servei Municipal d’Esports; participants en activitats esportives municipals; i associacions de veïns de la ciutat.