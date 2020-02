Vila-real redueix el temps de contractació d´obres i serveis

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat la incorporació de noves mesures al sistema municipal de contractació pel procediment obert supersimplificat, per facilitar el model d'empresa local i agilitar els terminis de contractació de determinades obres i serveis. Amb aquestes mesures, les licitacions d'obres fins a 80.000 euros i de serveis per menys de 35.000 euros poden reduir els temps de contractació des dels quatre a sis mesos actuals a només un mes i mig.

Per a fer front a les distorsions que de la Llei de Contractes del Sector Públic ha provocat en la contratació als ajuntament , estes mesures van a permetre flexibilitzar en aspectes com que els licitadors no hauran d'estar obligatòriament inscrits en el registre oficial o no constituir mesa de contractació per a aquests procediments. D´aquesta forma les empreses locals, que moltes vegades poden trobar més traves a la inscripció en el registre oficial de licitadors, puguen optar a les licitacions públiques d'aquests contractes.

A més d'aquestes mesures, la instrucció aprovada per la Junta de Govern també incorpora que els diferents departaments implicats en el procediment hauran de donar caràcter prioritari a aquestes contractacions, per davant d'altres expedients.