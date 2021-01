Vila-real enregistra 185 accidents de trànsit sense victimes mortals

El balanç de sinistres vials en el terme municipal de Vila-real durant el passat 2020 llança un total de 185 accidents de trànsit entre els quals cal destacar que no es van registrar víctimes mortals i només en el 3,7% dels casos es van comptabilitzar ferits greus. Així es desprén de la memòria estadística elaborada per la Policia Local de Vila-real, en la qual també destaca l'absència de sinistres amb Vehicles de Mobilitat Personal implicats, com a patinets elèctrics, que cada vegada són més habituals als carrers de la ciutat.

Així les coses, en un total de 97 accidents viaris només es van produir danys materials mentre que 81 sinistres es van saldar amb ferits lleus. Els accidents amb ferits greus van ser 7, la qual cosa representa únicament el 3,7% del total, mentre que no es va haver de lamentar cap víctima mortal per accident de trànsit en el terme municipal de Vila-real durant 2020.

En els 185 sinistres es van veure implicats un total de 363 usuaris de la via pública, majoritàriament automòbils. Respecte a les causes per les quals es van produir aquestes incidències en la seguretat viària, el principal motiu va ser no respectar la preferencia, la segona causa van ser les distraccions, seguides dels accidents en estacionar o eixir de l'estacionament, alcohol i drogues i per no respectar la preferència en un pas de vianants.