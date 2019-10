Vila-real convoca les subvencions per a les ONG

L'Ajuntament de Vila-real ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a organitzacions no governamentals per a l'exercici de 2019 amb un increment del 50% en la partida que finalment es dedicarà a recolzar la labor solidària d'aquests col•lectius, i que fregarà els 300.000 euros. Un increment “ que ve a compensar les dificultats i demores en els pagaments que s´han produït en els ultims exercicis així com l'absència de convocatòria en 2018 en retardar-se l'aprovació i entrada en vigor del pressupost municipal per les dificultats econòmiques del consistori “, segons el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela.

La resolució, ja ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província, i partir d´ara les ONG disposen de deu dies hàbils a comptar a partir de hui per a la presentació de les sol•licituds.