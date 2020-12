Vila-real compta amb un pressupost de 47,7 milions d´euros per a 2021

Vila-real tindrà en 2021 un pressupost de 47,7 milions d'euros pràcticament idèntic al de l'exercici vigent quant a xifres globals, amb l'excepció que hauran d'incorporar-se 500.000 euros per a les primeres amortitzacions dels préstecs signats en 2018 per a fer front a pagaments urbanístics “heretats” dels governs del Partit Popular. El president de la Comissió Informativa d'Hisenda, Xus Madrigal, ha entregat hui un primer avanç del pressupost municipal de 2021 als diferents grups amb representació en el consistori.

El pressupost municipal de l'any que ve no creix i es manté pràcticament igual que el del 2020, només incrementat per les amortitzacions dels préstecs que vam haver de traure en 2018 per a fer front al pagament del conveni amb les dominiques i resolucions urbanístiques relacionades amb expropiacions del Partit Popular en obres com el jardí del rei Jaume I, el col•legi José Soriano o el jardí del Botànic Calduch. En concret, el pressupost de l’any 2021 serà de 47,7 milions d'euros, a penes 523.653 euros més -els corresponents a les amortitzacions de préstec de 2018- que els del 2020 (47.165.000 euros).

L´equip de govern defineix el pressupot com a uns conters un pressupost prudent i responsable, ateses les particulars circumstàncies que travessa Vila-real, amb un endeutament heretat de 509 euros per habitant .

La idea de l'equip de govern municipal és poder aprovar els comptes, amb les quals garantir la prestació de tots els serveis municipals en les millors condicions, abans de finalitzar l'any. Demà divendres l´alcalde José Benlloch detallara el contingut dels conters municipals.