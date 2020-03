Vila-real cancel-la activitats dirigides al col-lectiu de majors i el Màgia x Ací

L´alcalde de Vilar-eal, José Benlloch ha anunciat que a les restriccions a les competicions esportives, traslladades ahir a tots els clubs locals, s'han sumat hui altres mesures com la distribució de desinfectants, l'elaboració de material informatiu o la cancel•lació d'activitats municipals amb participació de persones procedents de diferents punts d'Espanya i dirigides específicament al col•lectiu de majors.

Benlloch ha insistit que la competència per a establir els criteris de suspensió o anul•lació d'activitats correspon a la Conselleria de Sanitat, amb la qual l'Ajuntament està en permanent coordinació i contacte. En el cas de les activitats organitzades directament pel consistori, s'ha decidit suspendre aquelles que impliquen la participació de persones d'altres comunitats autònomes, com per exemple els cursos de mediació policial que s'imparteixen a la Prefectura de la Policia Local. Tampoc es farà cap activitat municipal que implique la participació de grups nombrosos de persones majors, ja que són un col•lectiu de risc. Referent a això, s'han cancel•lat les activitats del festival Màgia x Ací previstes dimecres que ve en el CEAM i la residència Verge de Gràcia.

Quant a les activitats d’altres entitats, l'alcalde insisteix que l'Ajuntament no té cap competència per a decidir sobre la seua suspensió. No obstant això, s'està procedint a informar els organitzadors de la situació i a traslladar-los una sèrie de reflexions i recomanacions perquè valoren la conveniència o no de celebrar les seues activitats. No obstant són ja diverses les associacions que han comunicat a l'Ajuntament la seua intenció de posposar o cancel•lar activitats previstes en les pròximes setmanes com les activitats com la XLI Assemblea anual d’Apaval o el Campionat de gimnàstica rítmica del Club de Gimnàstica Rítmica de Vila-real.

El protocol municipal per la crisi del COVID-19 inclou també l'enviament d'una circular a tots els departaments municipals així com a les entitats o associacions que ocupen espais municipals amb les recomanacions de la Conselleria per a previndre el contagi. A més, entre hui i demà es repartiran al voltant de 300 dispensadors amb desinfectant de mans.