Vila-real agilitza les borses d´ocupació temporal amb l´aprovació de les bases que regulen el procediment

L'Ajuntament de Vila-real agilitza la tramitació de les borses d'ocupació temporal per a cobrir les necessitats de personal que puguen sorgir en els diferents departaments municipals gràcies a l'aprovació d'unes bases generals que regulen el procediment i estableixen criteris genèrics consensuats en la Taula General de Negociació amb els sindicats. La Junta de Govern Local ha donat llum verda a aquestes bases, que regulen la constitució de borses d'ocupació temporal per a nomenament de personal funcionari interí, nomenament per millora d'ocupació o contractació de personal laboral temporal.

Les noves bases, fruit del consens amb els sindicats, simplifiquen el procediment de manera que no serà necessari sotmetre cada convocatòria a la Taula General de Negociació ni es requerirà una aprovació provisional i exposició al públic prèvia a l'aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local. Les bases generals també inclouen criteris genèrics que puntuaran en la fase de concurs i que hauran d'incloure's en les bases específiques de cada convocatòria: titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball; cursos de formació i perfeccionament; experiència professional; valencià; i llengües comunitàries.