Los socialistas abandonan el Pleno de Diputación tras cargar Barrachina contra la amnistía

PP y VOX han aprobado hoy en la Diputación de Castellón una moción presentada por los 'populares' contra la amnistía y por la igualdad de todos los españoles, que ha contado con el rechazo de PSOE y Compromís -cuyos diputados también han votado en contra de la urgencia del pleno extraordinario donde se ha dado el visto bueno a esta propuesta-, sesión en la que los representantes socialistas han abandonado el salón de plenos mientras intervenía la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, la cual les ha acusado de ser "cómplices" del acuerdo al que ha llegado Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno.

"Uso partidista" de la Diputación

Tanto PSOE como Compromís se han opuesto a la celebración de este pleno, al considerar que se estaba haciendo un "uso partidista" de la Diputación. Así, el portavoz de Compromís, David Guardiola, ha lamentado que la Diputación se convierta "en una extención de las manifestaciones". "Entendemos que nuestras prioridades son distintas, pues nosotros priorizamos nuestros pueblos, y consideramos que es impropio el uso de la Diputación como caja de resonancia que busca impedir una investidura, cuando el problema es que el candidato no es de su partido".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Samuel Falomir, ha señalado que este pleno no se debería de haber celebrado porque "no hay urgencia y no es competencia de esta casa la aprobación de la ley de amnistía". "Nos gustaría celebrar un pleno para que no se reduzcan las inversiones en la provincia o para que se apueste por el nuevo hospital, por eso no vamos a ser cómplices de hacer un uso partidista de esta casa", ha dicho.

El vicepresidente tercero de la Diputación, Héctor Folgado, ha contestado a PSOE y Compromís que este pleno era "conveniente" porque "la situación en el pais es extraordinaria y urgente y requiere el posicionamiento de la institución para defender el territorio". "Queríamos dar apoyo a los ciudadanos que el pasado domingo se manifestaron en Castellón ante lo que supone la mayor oposición social a una decisión política, y decir no al PSOE y Sánchez y a sus pretensiones de utilizar a España en su beneficio propio", ha añadido.

Durante el debate de la moción, el diputado de VOX Luciano Ferrer ha subrayado que coinciden con el PP en que hay que mantener la convivencia "dentro de los márgenes que nos marcamos en la Constitución". "Apoyaremos las iniciativas pacíficas en contra de la amnistía, pues no es el momento de los partidos, sino de la respuesta unitaria al golpe de Sánchez y de apoyar a la sociedad civil", ha destacado.

"Frente a la amenaza más grande de la convivencia pacífica es importante defender la convivencia. Ha sido un golpe directo a la convivencia de los españoles, se nos ha acusado de muchas cosas y condenamos cualquier tipo de violencia y cualquier manifestación que no sea pacífica no la apoyaremos, pero no vamos a contribuir a la criminalización desde el PSOE, y la intromisión en la justicia es inadmisible e incomprensible en un estado democrático y de derecho", ha asegurado Ferrer.

El representante de VOX ha afirmado que a partir de ahora el dinero de los españoles "se repartirá al criterio caprichoso de un presidente, cuyo acuerdo de investidura pone en marcha el golpe de estado contra la nación, la democracia y la ley".

Ruido y presión

El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha reprochado al PP que pretendan la repetición de las elecciones y ha indicado que la convocatoria del pleno de hoy "solo quiere aumentar el ruido y presionar para evitar una investidura". "Y para eso vale todo, como deslegitimar el resultado electoral, y no caeremos en el falso debate del PP sobre la ley de amnistía que todavía no existe y que revisará en todo caso el Tribunal Constitucional", ha añadido,

Mientras -según ha dicho- el PP "es el partido más indultador de la democracia y el más indultado, y eso sin hablar de amnistías fiscales". "Quieren convertir la Diputación en una delegación de la sede de Génova y que participe en la estrategia de coaccionar una elección soberana del congreso", ha manifestado Guardiola, quien ha preguntado a los 'populares' si "son conscientes de lo peligroso que están haciendo, pues están poniendo en riegos la democracia y la convivencia".

"Hay mucha gente que tiene miedo y está preocupada por la crispación que están provocando. Este pleno no sirve para mejorar la convivencia, y rogaría que los demócratas se dejaran de estrategia y pusieran un poco de conocimiento antes de que esto se les vaya de las manos", ha agregado.

El portavoz socialista, Samuel Falomir, ha indicado que "es lamentable ver cómo el PP usa las instituciones en su propio beneficio". "Protestar es un derecho, pero crear caldo de cultivo para la discordia es una deriva muy peligrosa que recuerda tiempos pasados", ha añadido.

"Ustedes viven del conflicto permanente, su compromiso con España es nulo y el diálogo lo reducen a un simple postureo", ha señalado el socialista, quien ha apuntado que el PSOE "buscará una solución dialoga para Cataluña y España", y ha criticado que "a las fuerzas de derecha solo les queda la opción de intoxicar porque se les acaba el chollo del conflicto catalán".

"España votó que quiere gobierno plural y comprometido con la convivencia, y la ley de amnistía es la excusa perfecta para perpeturar la confrontación. El PSOE estará para preocuparse de lo que realmente es importante, que es justicia e igualdad, y los diputados del Congreso tienen toda la legitimidad para decidir quién es el presidente", ha concluido.

Operación de compra venta

El vicepresidente tercero de la Diputación, Héctor Folgado, ha subrayado que se ha asistido a una "operación de compra venta, donde se compra la justicia y el orden institucional, y no aplican la amnistía porque crean en ella, sino como moneda de cambio para pagar un favor". "Sus ansías de poder se muestran insaciables y nos llevan a planteamientos democráticamente inaceptables, y su pacto es una intromisión inaceptable en la separación de poderes, supone una humillación a policías y guardias civiles y pone en peligro la igualdad de España. Es una vergüenza, una burla y un ataque al estado de derecho que no vamos a permitir", ha manifestado.

"La amnistía es solo la consecuencia, el PSOE ha sido un instrumento indispensable para apuntalar la democracia, pero ya no lo es, y han cambiado solo para que Sánchez mantenga el sillón. Ahora que sabemos sus intenciones reales, es hora de que opinen todos los españoles, de que convoquen elecciones y que sean los españoles los que decidan", ha dicho.

Finalmente, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha subrayado que defenderán "todo lo que se necesario para evitar la desigualdad". "Tienen ustedes un mérito increíble porque no sé si quieren conseguir la estrella de mejor fan de Pedro Sánchez", ha dicho dirigiéndose a los diputados socialistas.

Barrachina ha preguntado a los socialista si creen que "los ciudadanos están a favor de defender lo que no se puede defender". "Nos tendrá delante siempre que haga falta, pues no sé qué ganan los vecinos de los pueblos con este acuerdo tan maravilloso que han firmado ustedes, ya que no habrá un episodio más indecoroso e impresentable desde la transición, con un presidente que compra su investidura a cambio de permitir que los delincuentes diseñen su amnistía y se vayan de rositas", ha destacado.

"Algún día la historia del país contará este capítulo y los socialistas de la provincia pasarán también a la historia por ser cómplices", ha señalado Barrachina, momento justo en el que los diputados socialistas han abandonado el pleno tras indicarles la presidenta de la Diputación que no tenían la palabra ante sus protestas.