La sindicatura de comptes pone en duda la transparencia del Ayuntamiento de Castellón

El partido popular asegura que no es la primera vez que la sindicatura suspende al ayuntamiento de Castellón en materia de ciberseguridad.

Este informe al que ha tenido acceso Onda Cero, pone de manifiesto que el ayuntamiento no alcanza los niveles exigidos en materia de ciberseguridad y en el que, entre otros aspectos, pone de manifiesto que el consistorio castellonense no ha implantado las medidas de seguridad y acciones que contempla la Declaración de Aplicabilidad y el Plan de Adecuación establecidos en este ámbito, por lo que el consistorio no alcanza los niveles requeridos.

Los resultados del informe incurren en varios incumplimientos legales, la auditoria critica que el consistorio no ha realizado la auditoría ni ha certificado el cumplimiento de las medidas establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad ni tampoco han sido publicadas en sede electrónica las declaraciones de conformidad ni los distintivos correspondientes.

El informe alerta de que el Ayuntamiento de Castellón no ha implantado ningún procedimiento para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 24 del Reglamento General de Protección de datos (RGPD), que recoge las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

El resultado de este informe de la sindicatura de comptes va a ser tema de debate este jueves en la sesión plenaria del ayuntamiento. Las soluciones que deberá adoptar el ayuntamiento forman parte de la orden del día de la pleno municipal.