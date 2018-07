La Ribera viurà demà el dia gran de les festes de Sant Pere

La Ribera de Cabanes viu des del passat cap de setmana les seues festes patronals, que estan contant amb molta participació veïnal i èxit d’afluència; les actuacions musicals, els bous, els menjars de germanors ( de penyes, de veïns, de jubilats), estan servint de calfament al dia gros de les festes.

Avui, la vesprada del dia gran, hi haurà bous de la ramaderia local de Miguel Parejo ( a les 12:00 entrada i prova, i a les 18:00 exhibició al barri de la Venta). A partir de les 12 de la nit, també en el mateix barri, es celebrarà ball de la vespra amenitzat per l’orquestra ÁGORA, i a l finalitzar DISCO MÓBIL THE END, fins la matinada.

Demà dimecres dia 29, a les 7 del matí, hi haurà despertà per els barris Pardalero, Estació, Venta de Sant Antoni, Polido i Empalme amb la colla de dolçainers Dolçal i Tabaina de Cabanes i la xaranga “JO DEMÀ MATINE”. I a les 9:30 h. Lliurament a l’església del barri de l’Empalme de les polseres per anar a la Romeria. A 10:00 h. començarà la romeria en honor a Sant Pere des de l’església fins a la platja del poblat de Torre la Sal. Un cop traslladat la imatge del sant al barri mariner , es passejarà barca a Sant Pere, acompanyat per tots aquells que porten el vestit típic de mariner/a. Tot seguit es celebrarà Missa Solemne en honor al Sant Patró en el passeig marítim i al finalitzar es farà una farà torrà popular de sardina. La jornada de demà finalitzarà amb una projecció de cine d’estiu al poliesportiu municipal.

Les festes continuaran fins dissabte:

Dijous 30 de juny

12:00 h. Entrada i prova de bous de la ramaderia de MIGUEL PAREJO.

14:00 h. Dinar de germanor de les

Mestresses de Casa.

15:00 h. XXXII Campionat de guinyot a la

Venta de Germàn.

18:00 h. Bous de la ramaderia de MIGUEL PAREJO.

21:30 h. “Nit de la xulla”. Sopar al carrer de l’Ambulatori. Se donarà la llenya per a que cadascú se faça la seua foguera. Hi haurà concurs d’all-i-oli. Tot amenitzat per la xaranga “JO DEMÀ MATINE”.

00:00 h. Entrada de vaques per el carrer Ambulatori i bou embolat de la ramaderia de BOUS LA RIBERA.

Divendres 1 de juliol

12:00 h. Entrada i prova de bous de la ramaderia de GERMÁN VIDAL.

15:00 h. Continuació del campionat de guinyot.

18:00 h. Bous de la ramaderia de

GERMÁN VIDAL.

19:30 h. Prova d’un bou feréstec de nom RONDO, num 22, guarisme 3 de la ramaderia BARCIAL.

21:30 h. Sopar de pa i porta al carrer de l’ambulatori amenitzat per la xaranga “JO DEMÀ MATINE”.

23:30 h. Embolada del bou feréstec de la vesprada RONDO.

00:30 h. Actuació del grup musical OJANA

al carrer de l’ambulatori.

Dissabte 2 de juliol

12:00 h. Encierro infantil.

13:00 h. Entrada i prova de bous de la ramaderia BOUS LA RIBERA.

15:00 h. Final del campionat de guinyot.

18:00 h. Bous de la ramaderia BOUS LA RIBERA.

23:30 h. Castell de focs d’artifici, a càrrec de la Pirotècnia Tomás de Benicarló.

00:00 h. Ball amenitzat per l’orquestra LA COBRA i entrega de trofeus. Al finalitzar DISCO MACRO THE END, fins que ratlle el sol.