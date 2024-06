PP rechaza moción para "recuperar" unidad de acción respecto al LGTBI, pero dice que trabajará para lograrla

PP y Vox han rechazado hoy una moción presentada por Compromís en el Pleno con la que se pretendía "recuperar" la unidad de acción en el movimiento LGTBI de Castelló, aunque la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha indicado que trabajarán para lograrla y que no darán "ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos".

Durante el debate de dicha propuesta, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha acusado al PP de gobernar "con los que atacan la visibilización del colectivo", y ha lamentado que algunos colectivos hayan decidido abandonar la plataforma LGTBI. Al respecto, ha recordado cómo la alcaldesa de València "ha comparado a la gente LGTBI con enfermedades". Así mismo ha pedido al PP que "recupere la unidad de acción y el diálogo y deje de promocionar a los que persiguen la diferencia".

El concejal de Vox Alberto Vidal ha indicado que esta moción "no hace más que constatar la utilización y división que fomenta la izquierda utilizando condiciones particulaes de algunas personas". "Usan a los homosexuales al igual que a las mujeres como peones en su juego de poder haciéndoles creer que estan permanentemente amenazados", ha añadido.

"El PP se ha unida a esta narrativa, destinando casi 20.000 euros a la fiesta a la que asistieron 350 persoans, y parece que la Cruz del Ribalta no es prioritaria pero este tipo de fiestas sí", ha lamentado el edil de Vox, quien ha destacado que "el PP gestiona muy bien, pero le falta profundidad política". Vidal ha añadido que "el respeto y la no discriminación están recogidos en la Constitución y los homosexuales no necesitan un trato diferente".

Además, ha pedido a los homosexuales de Castellón "no dejarse engañar por el colectivo LGTBI, no son herramientas de nadie, sino individuos libres y capaces, que merecen ser tratgados con el mismo respeto y dignidad que cualquier otro ciudadano, pues la discriminación positiva es otro tipo de discriminación".

"DE DÓNDE LES VIENE TANTO ODIO"

El concejal socialista José Luis López ha destacado los avances sociales alcanzados por el colectivo LGTBI, y ha preguntado a Vox "de dónde les viene tanto odio". "Los demócratas, ante ataque continuos al colectivo LGTBI, no podemos permanecer indiferetnes, basta ya de tanto LGTBIfobia", ha manifestado el edil, quien ha afirmado que "la derecha española ha arrinconado cualquier avance del colectivo".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado que la oposición pensaba que, por haber pactado con Vox, iban a retirar libros de la bibliotecas, no iban a colgar la bandera del LGTBI del ayuntamiento y no iban a celebrar el Día del Orgullo. "Nunca ha habido en esta ciudad una celebración del Orgullo como este año, y, aunque nosotros pensamos diferente a Vox en determinados temas, como en éste, no dejamos que nuestras diferencias ideológicas afecten a la gestión", ha dicho.

Carrasco ha subrayado que se ha trabajado "desde el primer momento" con la plataforma LGTBI en la organización del Día del Orgullo. "Nos parece razonable la moción y vamos a ver cómo podemos lograr la unidad de acción, pero no podíamos votar a favor de los que se prestan como solucionadores cuando han sido parte del problema porque esa división en la plataforma ha sido instigada", ha resaltado.

"No daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos y ustedes quieren trasladar una imagen que no es real", ha trasladado la alcaldesa a la oposición. Así mismo, Carrasco ha cuestionado que se hable en el Pleno de otros ayuntamientos, como el de València y, al respecto, ha dicho: "si quieren hablamos de lo que pasa en el Ayuntamiento de Elche, donde ha tenido que salir el alcalde a denunciar ataques homófobos que presuntamente vienen instigados por la bancada de la oposición de allí".