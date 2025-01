El PSPV denuncia el "abandono" de Castelló por parte de Mazón ante la "nula" ejecución de inversiones

El diputado autonómico y secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, ha asegurado que "el abandono de Castelló por parte de Mazón comenzó ya antes de la dana". "Además de cargarse el fondo de cooperación municipal o programas de empleo que llevaban años funcionando con éxito, 2024 ha sido nulo para los principales proyectos de la Generalitat en Castelló, y no es que lo digamos los socialistas, lo dicen los datos oficiales publicados por el Consell",

Simo se ha pronunciado así durante una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la portavoz municipal socialista, Patricia Puerta, en el arranque de año, para realizar balance del estado de las inversiones autonómicas en la ciudad.

"Siete ceros y un 'no presentado'". Así ha calificado Simó la "nula" ejecución de inversiones de Mazón en la capital de la Plana. Para empezar, el también portavoz socialista de Sanidad en Les Corts ha puesto como ejemplo de la "parálisis inversora" el nuevo Hospital General, "con solo 2 millones de euros presupuestados y 0 ejecutados", y año y medio "perdido" en un plan funcional que "en aquello nuclear era igual al anterior".

"También siguen en punto muerto la Ronda Oeste, con apenas 75.000 euros en presupuesto y 0 pagados, y unas expropiaciones valoradas en 5 millones que ahora deberá asumir el Ayuntamiento; los conservatorios, con el concurso de proyectos pendiente; el IES Vicent Castell, sin avances después de la cesión de terrenos para ampliarlo; y el antiguo edificio de Correos, con proyecto desde julio pero parado y a riesgo de perder los fondos europeos que deberán estar ejecutados en marzo de 2026", ha dicho.

Por último, se ha referido a los estudios de ampliación del Tram hasta el Pinar y Vila-real y el Hub Port Castelló, que, según ha subrayado, completan la lista de "los siete ceros" en ejecuciones de Mazón.

Además, el 'no presentado' es para el proyecto del Camí Caminàs, "al que Ximo Puig destinó, en 2023, 200.000 euros para el inicio de obras, y Mazón, en 2024, lo borró de las cuentas autonómicas, donde tampoco aparece el IES Crèmor".

En este sentido, Simó ha recordado que cuando gobernaban los socialistas, "Castelló avanzaba, mientras que hoy, con Mazón", se está "estancado". "Estamos perdiendo oportunidades porque no son capaces ni de ejecutar lo que ellos mismos presupuestaron en cuestiones importantes que han desaparecido de la agenda pública", ha lamentado el diputado autonómico.

Ante esta situación, ha exigido "compromiso real y transparencia". "La ciudad de Castelló necesita calendarios claros, información continua y voluntad política para desbloquear estas inversiones", ha señalado el secretario general del PSPV local, quien ha recordado que no se puede vivir de anuncios, sino que hacen falta hechos, "y esto significa ejecución presupuestaria".

Para Simó, "el legado que ha recibido Mazón en Castelló son proyectos en marcha y tramitaciones iniciadas, y toda su gestión ha consistido en hacerse fotos mientras ha dejado de invertir, de ejecutar e, incluso, ha eliminado proyectos". "Mazón no estuvo el día de la dana donde debía de estar, ni ha estado con la ciudadanía de Castelló a la hora de ejecutar el presupuesto. Un presidente que nunca está donde debe tiene que dimitir", ha concluido el diputado socialista.

"CARRASCO SIGUE SIN REIVINDICAR"

Desde el ámbito municipal, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha criticado que "lo único que hace el PP es ponerse las medallas de proyectos que se han encontrado ya activados por el anterior gobierno liderado por el Partido Socialista, como el parque industrial Logístics, la Ronda Oeste, la Zona de Bajas Emisiones, el centro de envejecimiento activo de la calle Antonio Maura, el nuevo centro de Parkinson, el haber beneficiado a 10 familias con sendos pisos sociales o la mejora de la plantilla de la Policía Local, cuyas bases aprobó el Acord de Fadrell".

"Una cosa nos ha quedado clara y es que Begoña Carrasco no pinta nada, porque no lidera nada. En los temas importantes ni está ni se la espera, porque no tiene peso en la provincia ni en la Generalitat", ha señalado la portavoz socialista.

En este sentido, ha lamentado que "Carrasco calló ante los primeros presupuestos autonómicos de su jefe Mazón y Carrasco sigue sin reivindicar". Ha recordado, además, que hace unos días hubo "nuevas fotos de postureo con el edificio de Borrull o la Ronda Oeste, proyectos que se desarrollan gracias a la gestión de los anteriores gobiernos socialistas en el ayuntamiento y en la Generalitat".

"Nos preguntamos también dónde están las reivindicaciones que hacía cuando estaba en la oposición", ha indicado Puerta, quien se ha preguntado si a Carrasco "ya no le preocupa la sanidad, colapsada en atención primaria y en los hospitales". Además, ha criticado que "ni siquiera ha sido capaz de reivindicar la apertura del consultorio médico de la Marjalería, a pesar de que fue su gran promesa en campaña electoral, o la apertura de las Urgencias en el centro del Raval Universitari", entre otros proyectos".