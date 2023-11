El PPCS llama a la movilización ciudadana este domingo en Castelló

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para defender "la igualdad de los españoles" y mostrar su "más firme y rotundo rechazo a la amnistía, como ciudadana y demócrata". "Esto no va de ideologías, ni de partidos, esto va de defender la igualdad ante la ley que consagra nuestra Diputación". Y con estos principios, la líder del PPCS, ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario el martes 14 de noviembre, "que hoy mismo hemos registrado", porque "como presidenta de la Diputación Provincial de Castellón tengo el deber de proteger la igualdad de los vecinos de mi provincia que ayer, tras el anuncio del PSOE y Junts, se ve amenazada con una ley de amnistía".

Las declaraciones las ha formulado en una plaza, la de la Muralla, que a espaldas de la Subdelegación del Gobierno será este domingo 12, a las 12.00 horas, el punto de encuentro elegido por el PPCS para movilizar a la provincia "en defensa de la Constitución, la separación de poderes y la democracia".

Con una provincia "que está inmersa en una crisis cerámica que sigue sin las ayudas anunciadas por el PSOE, con una costa en regresión que no tiene apoyo alguno del Gobierno en funciones, sin infraestructuras urgentes que reclamamos desde hace ocho años y con una infrafinanciación dramática, nos preguntamos de qué se alegran los socialistas", ha declarado la presidenta provincial del PPCS. "Me gustaría que el secretario general del PSPV de Castellón explicara los motivos por los que un castellonense debe alegrarse por este acuerdo, porque sinceramente no vemos ninguna ganancia. Al contrario, son todo pérdidas".

La realidad, ha apostillado Marta Barrachina, es que "el único que recoge ganancias es Pedro Sánchez". "El mismo", ha recordado la líder del PPCS, "cuya voluntad es hoy libertad para 120 agresores sexuales, ha logrado rebajar la pena a más de 1.200 maltratadores y 350 etarras han conseguido acercarse al País Vasco".

Y a todo ello hoy se suma "que los principios que se alcanzaron con grandes sacrificios y consensos en 1978, se vean amenazados". "Hoy quienes nos consideramos demócratas, quienes creemos que la Constitución es la razón y origen de nuestra democracia y defendemos el Estado de derecho como la base que rige los principios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, debemos alzar la voz y activar todos los recursos que estén a nuestro alcance para frenar este atentado contra la igualdad de los españoles".

Pleno extraordinario

El pleno anunciado por la presidenta del PPCS pretende "reforzar esos valores, defender esa igualdad, reconocer la separación de poderes, apoyar la democracia y respetar la Constitución. Y lo vamos a hacer por principios democráticos, porque nadie tiene derecho a canjear la soberanía del pueblo español a cambio de una presidencia".

La Diputación de Castellón no será la única institución en convocar este pleno. Otros municipios como el Ayuntamiento de Castellón, gobernado por Begoña Carrasco, o el de Almassora, con María Tormo a la cabeza, y también Burriana, con Jorge Monferrer, se suman a esta iniciativa a la que se incorporarán decenas de consistorios, tal y como ha anunciado Marta Barrachina. "Queremos elevar la voz de una provincia soberana".

Porque tal y como ha relatado Marta Barrachina, "el pacto que tenemos con esta provincia es sagrado, como lo es nuestra Constitución. Y nuestro deber como demócratas, porque esto no va de ideologías, es activar todos los resortes que habilita nuestra Carta Magna para decir alto y claro que en España el poder soberano reside en ciudadanos iguales y libres, que somos un país que no se rompe y que por encima de Pedro Sánchez, está España".

"No vamos a claudicar ni vamos a resignarnos. Vamos a defender con serenidad y firmeza, con sentido común y de forma pacífica y tranquila, la democracia en mayúsculas. La que no se rompe ni crea diferencias, la que desde la unión y el consenso de 1978 defiende la convivencia, la que desea que este país no se vea violentado por un candidato que rompe las reglas sagradas del juego. España es de los españoles y la expresión pública de ese sentimiento es la que deseamos movilizar este domingo. Castellón está llamado a defender este pacto sagrado con España que nuestra Constitución garantiza".