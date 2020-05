Podem no apoyará los presupuestos 2020 si sus socios no cumplen con l'Acord de Fadrell

Podem todavía no habla de ruptura , pero sí de incumplimientos en l'Acord de Fadrell . Una de las medidas que exigió la formación morada para apoyar la alcaldía de Amparo Marco sería una estructura más sólida en la concejalía de Transición Ecológica, algo que todavía no se ha cumplido.

Los presupuestos de Castellón para 2020 siguen en el aire. Podem todavía no habla de ruptura, pero sí de incumplimientos en l'Acord de Fadrell. Una de las medidas que exigió la formación morada para apoyar la alcaldía de Amparo Marco sería poder tener una estructura más sólida en la concejalía de Transición Ecológica. Algo que todavía no se ha cumplido, que pedían para antes de los primeros presupuestos de este gobierno y que estaría frenando este pacto.

Era una condición 'sine qua non' para formar gobierno y Podem anuncia que si no la cumplen, no tienen intención de dar el visto bueno a los presupuestos para 2020. No se marca calendario, pero sí resaltan desde el grupo municipal que hace ya días que esperan una respuesta por parte de sus socios de gobierno.

El portavoz de la formación morada en Castelló, Fernando Navarro niega que pueda ocasionar una ruptura y confía en sus socios. Aun así, no parece que vaya a ceder a esta condición y esto podría retrasar aun más los presupuestos.

Plan rehabilitación de viviendas

Son declaraciones que hacía el portavoz en una rueda de prensa telemática donde presentaba un plan estratégico para impulsar la rehabilitación sostenible en Castelló. Una iniciativa que a pesar de ser solo un borrador, va encaminado a la política verde que la formación siempre ha defendido. La iniciativa, habla de una inversión de 1.000 millones de euros en 25 años para la rehabilitación de 20.000 edificios de la ciudad.

Una inversión que para este primer año sería de cerca de 3 millones para el Ayuntamiento de Castellón y que según Navarro, sería factible para el consistorio. Además, aclara Navarro que el plan podría beneficiarse de inversiones de otras instituciones como la conselleria, los fondos europeos o el plan estatal de rehabilitación de viviendas.