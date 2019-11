El PP pide al gobierno municipal agilidad para analizar la propuesta de insonorización de las Tascas

Por su parte, los empresarios de las tascas muestran su "hartazgo por la situación" que sufre la zona y van a recurrir a la Fiscalía si no reciben en los próximos tres meses las mediciones correspondientes de ruido que les convierten en zona ZAS y les impiden ser Zona Gastronómica.

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha pedido al gobierno de Amparo Marco agilidad para estudiar, "desde ya mismo", la propuesta de insonorización de las Tascas que acaban de presentar los hosteleros de las calles Isaac Peral y Barracas con el fin de poder declarar esta zona de la ciudad zona de tradición gastronómica.

"Sólo así se acabaría con las medidas restrictivas de venta y horarios que amenazan con el cierre de estos negocios, que recordemos suman una tradición de más de 40 años y dan empleo directo a más de 70 personas", ha apuntado.

En este sentido, Carrasco ha insistido en que "mientras los hosteleros no han dejado de aportar soluciones al Ayuntamiento, con el único objetivo de no verse abocados a cerrar definitivamente sus locales, el Ayuntamiento no hace nada por salvar las Tascas".

EMPRESARIOS RECURRIRÁN A LA FISCALÍA

Por su parte, los empresarios de las tascas muestran su "hartazgo por la situación" que sufre la zona y van a recurrir a la Fiscalía si no reciben en los próximos tres meses las mediciones correspondientes de ruido que les convierten en zona ZAS y les impiden ser Zona Gastronómica.