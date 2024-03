PATIM pide en el 8M que no se estigmaticen las mujeres con adicciones

La Asociación para la Prevención de las Adicciones, Patim, ha hecho un llamamiento a la sociedad en general para “poner el foco” en la realidad de las mujeres con adicciones y dejar a un lado los estigmas y prejuicios que recaen sobre ellas.

Así lo han manifestado desde esta entidad coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, con el objetivo de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad.

Con esta acción Patim se suma a la campaña que UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha puesto en marcha con el lema ‘No te pierdas. Pon el Foco’. Una iniciativa que aspira a concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre el grado de marginación y estigmatización con el que viven las mujeres con adicciones, para que se pueda actuar y revertir.

Patim critica las informaciones que 'en ocasiones, nublan aún más estas vivencias y contribuyen a penalizar más a las mujeres'. En este sentido, la ONG asegura que las mujeres con adicciones viven una doble penalización social por el mero hecho de ser mujer y consumir, algo que aumenta con la edad.

Datos

Según datos del último perfil de pacientes de Patim y UNAD, el 25% de las personas atendidas eran mujeres. También alertan que las mujeres tardan, de media, 10 años más que los hombres en pedir ayuda y llegar a los recursos, y además lo hacen en peores condiciones físicas y psicológicas.

Por otro lado, ha criticado la masculinización de la mayoría de los recursos de atención a las adicciones, que no cuentan con perspectiva de género, algo que limita no solo el acceso a los mismos, sino el propio mantenimiento de las mujeres, al no recibir una adecuada respuesta terapéutica a su problemática.

Otros datos que maneja la entidad desvelan que el 60% de las mujeres drogodependientes han sufrido violencia sexual por parte de los hombres durante su período de consumo, así como abusos sexuales durante su infancia y adolescencia, algo que agrava aún más su situación porque no existen recursos específicos para atender ambas situaciones, incluso si tienen un consumo activo, su entrada está limitada. Todo esto hace, según apunta Patim, aún más invisibles a las mujeres con adicciones.