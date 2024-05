Los municipalistas presenta en Nules la coalición EXISTE para las elecciones europeas

Esta mañana los representantes municipalistas de la coalición EXISTE: La España olvidada EXISTE-Municipalistas-Mundo Justo, para las elecciones al parlamento Europeo del próximo 9 de junio, que encabeza el diputado en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, han comparecido en rueda de prensa para presentar la campaña electoral. Se trata de una coalición formada por cerca de 100 formaciones políticas de carácter independiente (congregados en la confederación de partidos Unión Municipalista) o de la federación de partidos de la España Vaciada (como son Teruel Existe, Soria ¡YA!, Aragón Existe, Ahora Decide Zamora, Cuenca Ahora o Jaén Merece Más).

La rueda de prensa ha tenido lugar en la sede social de Centrats en Nules (CeN) y en la misma han intervenido el presidente nacional de Unión Municipalista y alcalde de Nules (Castellón), David García Pérez; el vicepresidente de Unión Municipalista y número 2 en la candidatura al parlamento europeo, Ángel Montealegre; y el secretario general de Unión Municipalista y alcalde de Mazarrón (Murcia), Ginés Campillo.

‘’Una coalición electoral conformada por cerca de un centenar de partidos políticos del conjunto del país que, como el nuestro, desde la independencia respecto de grandes jerarquías o estructuras políticas, la transversalidad, anclados en nuestros territorios, pueblos y ciudades, conscientes y conocedores de primera mano de los problemas que sufrimos, queremos lanzar un mensaje alto y claro en Valencia, Madrid o Bruselas explicando que también existimos. Somos parte de esa otra España que no entra en las políticas de enfrentamiento, odio y rencor entre bloques ideológicos. Esa otra España que no insulta, ni grita. Esa otra España que quiere que se hable de sus problemas y no de ‘’la mujer de’’ o ‘’el novio de’’ el político de turno. Esa otra España que quiere soluciones, diálogo, concordia y políticas moderadas. Esa otra España que, aunque invisible y olvidada, también existe’’ ha indicado el alcalde de Nules, David García.

‘’En el programa electoral para Europa hemos recogido propuestas muy concretas que nos afectan. Cuestiones como la situación de la citricultura, el sector primario en general o la legislación de Costas forman parte de nuestra propuesta. Vamos a ser la voz de tanta gente que se siente huérfana de representación en Europa’’ ha sentenciado el alcalde de Nules.