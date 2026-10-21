Mediterráneo Golf acoge el XIII Torneo Onda Cero Castellón este sábado 24 de octubre

El campo de Mediterráneo Golf acogerá el próximo sábado 24 de octubre la decimotercera edición del Torneo Onda Cero Castellón, una cita ya consolidada en el calendario deportivo provincial y que reunirá a numerosos deportistas y aficionados a este deporte.

Al término de la competición, se celebrará la entrega de premios y un cóctel para todos los asistentes. Los ganadores del torneo obtendrán, además, una invitación para participar en la Gran Final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero, que reúne en Murcia el próximo 28 de noviembre de 2026 a los mejores clasificados de los torneos celebrados en distintas ciudades de España. Este año, el evento nacional se celebrará en el exclusivo Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa.

El evento cuenta con el patrocinio de diversas empresas y entidades, entre ellas UBE, Eurocaja Rural, Kasmani, Cubagas Desaladoras, Dil Pomona Iberia, Recosan, Grupo Navarra, Hotel Plana Parc, Hotel Plana Onda, Hotel Plana Suites, Comauto, Fustecma y TodoJuguete, además de la colaboración de El Corte Inglés, Asoko, Cocacola, Dyrbal, Orenes Gran Casino, Jabones Beltran, Keik Cheesecake, Dermo Suavina, Cocacola, Cooperativa de Viver, Antonio Mata, Embutidos Flor, y Royal Bliss.