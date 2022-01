Mazón: "La provincia de Castellón está siendo extraordinariamente maltratada por la Generalitat Valenciana"

l presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha lamentado este jueves que la Comunitat Valenciana tiene el "triste honor" de tener "el primer gobierno de la democracia española condenado por desproteger a su personal sanitario, pues no hay precedente alguno en toda España de que un gobierno como el de la Generalitat Valenciana haya sido condenado por no atender a sus sanitarios". "Si no protege a los que nos tienen que proteger, están en absoluto desamparo", ha criticado el dirigente 'popular'.

Carlos Mazón se ha referido así a la decisión del Juzgado de lo Social número 5 de Alicante de condenar a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a médicos por infringir la normativa de prevención de riesgos laborales por la falta de elementos de protección en la primera oleada de la pandemia de covid.

Mazón se ha pronunciado así ante los medios durante la visita que ha realizado al centro de salud Palleter de Castelló, junto a la presidente provincial de PP, Marta Barrachina, y a la portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco.

El dirigente del PP ha subrayado que el centro Palleter es "uno de los puntos más indignos de la falta de atención a la sanidad pública que hay en la Comunitat Valenciana. "Probablemente nunca la palabra paciente tuvo tanto significado como lo tienen hoy los pacientes y usuarios de los servicios de salud pública, y el problema es que ya no estamos convirtiendo a los pacientes en impacientes, sino en indignados y directamente desatendidos", ha añadido.

Al respecto ha destacado que la provincia de Castellón está siendo "extraordinariamente maltratada" por la Generalitat Valenciana con sus carreteras, sus cercanías, su sanidad o su ganadería, "y esto es muy dramático".

Mazón ha recordado que la pandemia empezó "con una consellera de Sanidad que decía que eran los médicos los que, por comportamientos irresponsables en su vida privada, se estaban contagiando y resulta que esa misma consellera y la misma Generalitat es la que acaba siendo condenada por desproteger a los médicos".

Además, -ha dicho- "empezamos la pandemia con un presidente de la Generalitat que se reía de las mascarillas gratuitas que compraba Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y ahora resulta que los que se habían quedado sin mascarilla y sin protección en las primeras olas son los sanitarios de la Comunitat Valenciana".

Más declaraciones:

"Esta sentencia con respecto a los médicos de la provincia de Alicante ya está generando situaciones parecidas tanto en la provincia de Valencia como en la de Castellón, que nos consta que van a plantear también reclamaciones en este sentido", ha apuntado el presidente del PPCV.

Carlos Mazón ha recordado que ha "tendido la mano" al presidente de la Generalitat "para que cuente con el apoyo parlamentario, político y de buena fe del PP para un plan de apoyo urgente y de choque a la atención primaria que sigue sin producirse".

"Estamos ante un gobierno que "ha desprotegido a sus menores, a sus sanitarios, a sus ganaderos, a su cerámica, y no se encarga de las cuestiones de día a día, aunque para hablar mal de la carne siempre estamos dispuestos y para no reivindicar la financiación también estamos dispuestos", ha añadido.

El dirigente 'popular' ha asegurado defender la sanidad pública valenciana "todos los días", pues cree que hay un sistema de salud "que merece el respeto que no está teniendo por parte de la Generalitat Valenciana", y ha agregado que cuando llegan momentos "tan extraordinarios como ahora" hay que poner a disposición de los ciudadanos toda la sanidad disponible y "echar mano" si es necesario en momentos puntuales de la sanidad privada.

"La sanidad pública tiene toda la prioridad para mí, el problema es el desprestigio, la falta de atención y el ninguneo al que se la somete desde la Generalitat Valenciana", ha concluido.