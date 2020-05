L´Ajuntament de Vila-real ajorna l´obertura de les instal-lacions esportives

El Consell de l’Esport i els clubs de la ciutat han acordat ajornar de moment l'obertura de les instal·lacions a l'aire lliure. Segons el regidor d´Esports, Javier Serralvo “L'Ajuntament serà prudent i responsable i no obrirà cap instal·lació” Una opinió que ha sigut compartida pels membres del Consell els qui a més s'han compromés a ajudar el consistori a estendre i difondre les normes de distanciament social que hi ha en aquests moments per a la pràctica esportiva a l'aire lliure tant per a passejar, anar amb bicicleta o córrer.

El que si que ha reobert l´Ajuntament és el cementeri municipal i des de hui poden accedir els ciutadans en horari de 9.00 a 18.00 horas i de dilluns a diumenge, amb el compliment de les mesures de seguretat i higiene com l'obligatorietat de l'ús de guants i màscares per a accedir a les instal·lacions.

A més s'haurà de mantindre una distància mínima de seguretat de dos metres i higiene de mans. A més de la reobertura del cementeri d'acord amb les mesures de prevenció sanitàries també es permet la participació de 15 persones en la comitiva per a l'enterrament i l'assistència a la capella sempre que no se supere un terç del seu aforament i es complisquen amb les mesures d'higiene i distància física establides per les autoritats sanitàries.