La Junta de Portaveus ajorna al febrer l´acte d´homenatge a les víctimes de la COVID

La Junta de Portaveus ha acordat ajornar al pròxim mes de febrer, coincidint amb la setmana de les festes fundacionals de la ciutat, l'acte institucional de record i homenatge a les víctimes de la COVID-19 i en agraïment a totes les persones i col•lectius que treballen per a combatre la pandèmia.

El primer edil ha traslladat la seua proposta de celebrar aquesta cerimònia institucional en les dates pròximes al 20 de Febrer, dia de la fundació de la ciutat, “ja que en aquest moment ens trobem en una segona onada d'expansió del virus i el prudent és esperar que la situació evolucione a millor y hagem avançat en la lluita contra el virus, per a poder realitzar aquest acte de manera adequada durant una setmana tan important per a la ciutat com són les festes fundacionals” ha explicat José Benlloch.

S´ha creat una comissió de treball per a organitzar aquest homenatge per a que puguem aportar idees i que siga un acte per a tota la ciutadania. L'Ajuntament ja ha rebut tres propostes compartides amb la societat local. D'una banda, l'exposició fotogràfica ‘Rostres després de la batalla’, del fotògraf local Enrique Benavent, byZelig o l'associació Crea Escena, que treballa per la difusió de la música clàssica, també s'ha interessat per participar en l'homenatge.