Incertidumbre entre la plantilla de Marie Claire: el 25 de junio finaliza el ERTE y la jueza sigue sin autorizar la compra

La cuenta atrás está llegando a su fin y el desconcierto se apodera en Marie Claire. El grupo inversorPPHU Koltex , muy optimista con la resolución de la jueza, ha decido citar durante esta semana a los empleados de la firma textil que permanecen en ERTE para conocer su disponibilidad.

Las intenciones de la empresa polaca eran las de reanudar la actividad a principios de julio, algo que se antoja muy complicado dada la situación de las instalaciones que no cuentan con toma de luz, agua y gas. Por el momento, Koltex última su puesta a punto mientras permanece a la espera de que el juzgado firme una resolución que autorice su compra en las próximas horas.

Por parte de los trabajadores, el desconcierto es total. Los 72 empleados de Marie Claire siguen pendientes de ese ERTE que finaliza el 25 de junio y de no conocer una resolución del juzgado volvieran a caer al proceso concursal. Sobre las reuniones, algunos trabajadores han señalado a Onda Cero Castellón que "no se entiende el motivo de la reunión porque la jueza no ha dicho nada todavía". "Simplemente nos han preguntado sobre nuestra situación actual y sobre nuestro rol en la empresa", ha comentado un trabajador a esta emisora.

Oferta de compra de 5 millones

Según indicaron los sindicatos, "parece que el fondo inversor polaco Koltex ha mejorado la oferta de compra inicial, pasando de 3 a 5 millones de euros", además de recuperar al 100% de la plantilla, es decir, a los 72 trabajadores con los que cuenta la firma.

Aún así, desde UGT han criticado la falta de comunicación con el administrador concursal de Marie Claire y demandaron el pasado 11 de junio una reunión con la juez instructora para que pueda informarles directamente, algo que no se ha producido y que mantiene a los trabajadores "un poco hartos y decepcionados por esta incertidumbre"