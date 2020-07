Igualtat retrà homenatge a les bones pràctiques durant el confinament

La Regidoria d’Igualtat ha preparat un certamen que amb el nom de Bons tractes busca reconéixer les pràctiques individuals i col•lectives que, durant el passat confinament, han sigut positives dins de l’entorn familiar i també social.

En aquest certamen es valoraran, per tant, aquells bons tractes en l’àmbit personal, relacional (amb la família) i també en l’àmbit social (cooperació, voluntariat, etc.). Per a participar en aquest certamen només caldrà enviar els testimonis o les imatges que demostren aquestes bones accions per correu electrònic a televisioclar@gmail.com o per WhatsApp al telèfon 669 582 343.

Les narracions podran ser relats breus en forma de notes d’àudio, fotografies o vídeos. Es podran reconstruir aquestes accions amb posterioritat per part dels i les participants, si no es disposa del material original o no se’n va deixar constància durant el confinament.

Entre totes les històries participants es realitzarà un lliurament de premis al mes de setembre, amb diploma per a totes les persones que hi participen i diferents sortejos que inclouran lots de llibres i alguns premis més. La data límit per a participar és el 31 d’agost de 2020.