Ignasi Garcia encabezará la candidatura de Compromís-Front Valencià al Congreso por Castellón el 29-N

Ignasi Garcia será el número uno de Compromís-Front Valencià al Congreso de los Diputados por Castellón en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El dirigente encabezará la candidatura unitaria de Compromís, Podem, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV).

Garcia ha defendido la importancia de la confluencia para recuperar representación parlamentaria y disputar un escaño a la derecha. "Estoy convencido de que la gente que piensa en el futuro, que no quiere que gobiernen los intolerantes y que quiere propuestas y políticas valientes para afrontar los retos que tenemos como sociedad apostará por nosotros", ha afirmado.

El candidato también ha reivindicado la necesidad de que Castellón vuelva a tener voz propia en el Congreso. Su objetivo, ha señalado, es que las necesidades de los municipios y sus problemas dejen de quedar relegados en Madrid.

La candidatura pretende concentrar el voto de la izquierda valenciana en una única papeleta y recuperar representación en una provincia cuyos cinco escaños se repartieron en 2023 entre PP, PSPV y Vox.

Garcia, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló y exdiputado provincial, afronta así una nueva etapa política centrada en trasladar las reivindicaciones de las comarcas castellonenses a las instituciones estatales.