Las medidas puestas en marcha por la Conselleria de Sanidad tienen como finalidad aliviar este nivel asistencial, facilitar el acceso de la ciudadanía a los recursos sanitarios y dar soporte a labor que desarrollan los profesionales sanitarios.

En primer lugar, se acorta el periodo de aislamiento para las personas que no presentan síntomas o que son leves, y se reduce el periodo de cuarentena para los contactos estrechos y las personas no vacunadas. Además, en cuanto a los contactos se realiza la identificación en aquellos entornos vulnerables, los contactos con pauta completa de vacunación no deben hacer cuarentena y la realización de pruebas diagnósticas se prioriza a personas vulnerables. Asimismo, los casos confirmados son quienes deben informar a sus contactos estrechos.

Otra medida que se ha adoptado es la prórroga de los tratamientos crónicos, de manera que se ha prolongado durante un periodo de dos meses la vigencia de los tratamientos crónicos planificados para periodos de 180 días o más, cuya finalización se iba a producir antes del 28 de febrero.

Asimismo, Sanidad ha puesto a disposición de la ciudadanía la posibilidad de tramitar en un mismo acto el alta y la baja laboral para 7 días. De esta manera, la baja y el alta se comunica en un mismo acto, junto con el diagnóstico, facilitando su obtención por parte del paciente y disminuyendo la carga administrativa de los y las profesionales en los centros de salud. Por otro lado, en cuanto a los casos positivos que se detectan en puntos centralizados de obtención de muestras de la red pública, laboratorios privados u oficinas de framacia, se ha facilitado a cada paciente la obtención de la baja y alta de forma telemática a través de la página web de Sanidad. Desde que se ha activado el programa ya la han solicitado 2.241 personas a través de esta vía telemática.

Por otro lado, la Conselleria ha establecido una colaboración con las oficinas de farmacia y con los laboratorios. En concreto, la colaboración con las oficinas de farmacia se centra en poder registrar los casos positivos detectados a partir de los test de antígenos realizados de forma presencial. Según ha manifestado Barceló "ya son 714 las farmacias que se han adherido al acuerdo, y esta medida nos va a permitir minorar la presión asistencial que soportan los servicios de Atención Primaria". Además, se ha establecido una colaboración con los laboratorios para la toma de muestras. De hecho, para aliviar la presión en los centros de atención primaria y agilizar la obtención de resultados se ha contratado un laboratorio privado en cada una de las provincias a los que se han derivado las pruebas a escolares. Además, Sanidad colabora con 238 laboratorios que remiten resultados.

Barceló, ha destacado como medida durante su intervención la prórroga que se ha llevado a cabo por parte de Sanidad de las 6.656 plazas de refuerzo COVID-19. "De esas plazas, 2.580 corresponden a Atención Primaria", ha resaltado la titular de Sanidad. Se prorrogan hasta el 30 de abril, ya que se prevé la creación de nuevas plazas estructurales. Además, se va a renovar el Programa de autoconcierto en primaria para compensar las horas extra trabajadas fuera del horario laboral, un programa que en el año pasado ha contado con 13 millones de euros.

Por otro lado, Sanidad está notificando por SMS los resultados de las pruebas diagnósticas desde el 7 de enero, tanto PCR como antígeno, lo que supone un alivio en cuanto a la carga de trabajo en los centros de atención primaria. En estos momentos, se han enviado ya 992.720 SMS. Además, Sanidad ha realizado un despliegue de decenas de puntos estables de toma de muestras fuera de los centros de salud, como el autocovid o espacios habilitados en hospitales.

Finalmente, hay que destacar el proceso de vacunación infantil, llevado a cabo en las escuelas con el fin de no ocupar los centros de salud y concentrar la inmunización durante un periodo de dos semanas.

A todo ello, se suma el aumento de gestiones que se pueden realizar a través de la APP y la página web de Sanidad, lo que supone disminuir la carga administrativa en los centros de primaria. y por otro lado, la implantación de un 'call cente' para gestionar las citas en los centros de salud. Durante el mes de diciembre, se han gestionado 34.000 peticiones en el 'call center' y se han realizado 2,3 millones de descargas de la APP GVA+Salut.