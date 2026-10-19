La Guardia Civil detiene a dos hombres por hurtos y estafa en Benicàssim

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 40 y 22 años, en dos actuaciones independientes en Benicàssim, por su presunta implicación en varios delitos de hurto y estafa. Una de las investigaciones se inició tras las denuncias presentadas por huéspedes de un hotel de la localidad, que alertaron de la sustracción de objetos personales y dispositivos electrónicos valorados en más de 5.000 euros.

La investigación, enmarcada en el Plan Turismo Seguro, permitió identificar al presunto autor, que supuestamente se hacía pasar por cliente del establecimiento para acceder a su interior y cometer los robos. El hombre, de 40 años, fue detenido como presunto responsable de dos delitos de hurto.

En una segunda actuación, los agentes detuvieron el pasado 15 de octubre a un joven de 22 años por la sustracción de una mochila del interior de un camión. Entre los efectos robados había varias tarjetas bancarias que, presuntamente, intentó utilizar para realizar una compra en un bazar. Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.