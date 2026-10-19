DETENCIONES

La Guardia Civil detiene a dos hombres por hurtos y estafa en Benicàssim

Se trata de dos operaciones independientes pero ambas relacionadas con varios delitos de hurto y estafa.

Onda Cero Castellón

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Un agente de la Guardia Civil revisa imágenes en la pantalla de un ordenador. REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/10/2026
Sucesos.- La Guardia Civil investiga a tres personas por 43 robos de catalizadores en Badajoz, Sevilla y Huelva | Europa Press

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 40 y 22 años, en dos actuaciones independientes en Benicàssim, por su presunta implicación en varios delitos de hurto y estafa. Una de las investigaciones se inició tras las denuncias presentadas por huéspedes de un hotel de la localidad, que alertaron de la sustracción de objetos personales y dispositivos electrónicos valorados en más de 5.000 euros.

La investigación, enmarcada en el Plan Turismo Seguro, permitió identificar al presunto autor, que supuestamente se hacía pasar por cliente del establecimiento para acceder a su interior y cometer los robos. El hombre, de 40 años, fue detenido como presunto responsable de dos delitos de hurto.

En una segunda actuación, los agentes detuvieron el pasado 15 de octubre a un joven de 22 años por la sustracción de una mochila del interior de un camión. Entre los efectos robados había varias tarjetas bancarias que, presuntamente, intentó utilizar para realizar una compra en un bazar. Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

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