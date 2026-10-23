Grupo Comauto Sport renueva su patrocinio con el Torneo Onda Cero Castellón

El Grupo Comauto Sport renueva un año más su compromiso con el deporte provincial y vuelve a ser el concesionario oficial del Torneo Onda Cero Castellón, consolidando así su vinculación con una de las citas deportivas ya habituales en el calendario de la provincia.

El acuerdo de patrocinio se mantiene de cara a la decimotercera edición del torneo, que se celebrará el próximo sábado 24 de octubre en Mediterráneo Golf, donde se darán cita numerosos deportistas y aficionados al golf en una jornada que combinará competición, deporte y convivencia.

Como parte de su participación en el evento, Comauto Sport aportará dos vehículos de distintas gamas, que estarán a disposición de los asistentes para que los participantes puedan conocerlos de primera mano, descubrir sus características y acercarse a las últimas propuestas del grupo automovilístico.

Con esta colaboración, Grupo Comauto Sport reafirma su apuesta por las iniciativas deportivas del territorio y por el apoyo a eventos que contribuyen a dinamizar la vida social y deportiva de Castellón.

Comauto Sport, patrocinador del XIII Torneo Onda Cero Castellón | .

Una cita consolidada en el calendario deportivo provincial

El Torneo Onda Cero Castellón celebrará su decimotercera edición en las instalaciones de Mediterráneo Golf. Al finalizar la competición, tendrá lugar la entrega de premios y un cóctel para todos los asistentes, poniendo el broche final a la jornada.

Además, los ganadores conseguirán una invitación para participar en la Gran Final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero, que se celebrará el próximo 28 de noviembre de 2026 en el exclusivo Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, en Murcia. La final nacional reunirá a los mejores clasificados de los torneos disputados en distintas ciudades españolas.