El Gobierno da marcha atrás con la Pérgola

El Grupo municipal socialista da marcha atrás y finalmente no seguirá adelante con el proyecto de rehabilitación de La Pérgola. Hace tan solo dos días, desde el consistorio no descartaban recurrir a la vía judicial la desautorización de Cultura, esta misma mañana, el portavoz del equipo de Gobierno, José Luís López, confirmaba que la Pérgola no se rehabilitará.

Todo hace indicar que será la Consellería de Cultura la que asuma la indemnización de la mercantil a la que se adjudicó la redacción y finalización del proyecto.

Partes en contra

El departamento de Historia y Arte de la UJI, que emitió informe en contra de la reforma de la Pérgola, celebra que la consellera haya priorizado la recuperación del parque en su versión inicial. La reforma, además, estaba pendiente también de un contencioso administrativo presentado por Amics de Ribalta.