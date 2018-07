La Fundació Pro-Monestir i Basílica de Sant Pasqual planteja una ruta pasqualina

El patronat de la Fundació Pro-Monestir i Basílica de Sant Pasqual s'ha reunit este dimecres per a, entre altres assumptes, plantejar la participació en la fundació d'altres entitats com Culturarts o l'Agència Valenciana del Turisme. Ambdós ja han mostrat interés a formar part de l'ens. Amb la seua incorporació es reforçarien els tres pilars fonamentals de la fundació, turisme, restauració i música.

La trobada, presidida per l'alcalde i president del Patronat, José Benlloch i que ha comptat amb la presència del president de la Diputació, Javier Moliner, i de la resta de membres de l'ens, ha servit per a tractar d'aconseguir possibles ajudes a fi de desenrotllar projectes i objectius que s'ha plantejat el patronat des de l'inici de la seua creació.

Des de la fundació ja s'han iniciat els contactes amb el municipi alacantí de Monforte del Cid, per a posar en marxa una ruta sanpasqualina, en la que participarien tots els municipis en què Sant Pasqual va deixar el seu segell personal. En la iniciativa, que serviria per a impulsar el turisme cultural i religiós, podrien participar ciutats com Xàtiva, Elx, València, Torrehermosa o Alconchel.