El festival Real Jazz torna amb les actuacions davant l´Auditori Municipal

L'Ajuntament de Vila-real continua apostant per reactivar la cultura i per això el festival Real Jazz torna aquest cap de setmana amb concerts adaptats a la nova situació provocada per la crisi sanitària, amb totes les mesures de prevenció i seguretat per la COVID-19. El festival comptarà enguany amb tres concerts, i aposta també per un canvi d'ubicació, en un espai a l'aire lliure però delimitat, en l'avinguda de la Murà, enfront de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.

El certamen es desenvoluparà els dies 25, 26 i 27 de setembre, amb tres concerts gratuïts, un per dia, que tindran lloc a les 22.00 hores. El divendres actuarà CMS Trio; el dissabte, Autòctone presentarà el seu treball Volum 1; i el diumenge, el concert final serà a càrrec de Miquel Asensio, amb el seu àlbum Biotza.

En aquesta edició ha sigut necessari adaptar aquesta programació i reduir la xifra de concerts, encara que mantenint la qualitat i l'aposta pels artistes valencians.