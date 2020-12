Educació inverteix 1 milió d´euros en els col-legis en temps de pandèmia

L´Ajuntament de Vila-real ha destinat 1 milió d´euros desde el mes de març, primer per a garantir l'educació a distància de tot l'alumnat, per exemple amb el repartiment de 50 tauletes per valor de 10.000 euros per als estudiants en situació de vulnerabilitat, així com el reforç del pla contra l'absentisme escolar, gràcies al qual es va atendre 85 famílies. A més, durant el confinament un total de 600 famílies van participar en la iniciativa en línia Educavila Diveraprén, que va constar de continguts i activitats educatives i d'oci que la Regidoria va llançar a través de les xarxes socials.

De cara a l'actual curs 2020-2021, la Regidoria d'Educació va superar el repte de l'escolarització telemàtica, amb un total de 587 expedients. A més, en aquest moment estan també en tramitació les ajudes a l'escolarització de 0 a 3 anys, amb un total de 60.000 euros i més de 400 famílies beneficiàries. L'Ajuntament ha obtingut una ajuda de 89.000 euros de la Conselleria d'Educació per a un ambiciós projecte d'activitats extraescolars que s'activarà el pròxim curs.

A més s'han invertit 131.000 euros en el manteniment dels centres educatius, amb treballs de lampisteria, electricitat, fusteria i pintura; s'ha reforçat la neteja i desinfecció d'aquests centres amb un augment mensual de 12.000 euros en aquesta matèria fins a arribar a una despesa anual d'un milió d'euros; a això se suma el contracte amb dues empreses locals, Carícies i Laboratoris Costa, per a garantir el subministrament de paper i sabó en els col•legis, davant la necessitat de complir amb els protocols anti covid-19. També en aquest curs, i per a fer front a les necessitats derivades de la pandèmia, s'ha reforçat la plantilla de conserges amb 15 operaris.

Respecte a inversions en infraestructures educatives, Aida Beteta ha recordat que a l'agost de 2019 es van realitzar les obres d'emergència en el col•legi Escultor Ortells per part de la Conselleria, amb un pressupost de 440.000 euros, en un temps rècord i amb total seguretat per a l'alumnat; seguidament es va escometre la reforma del sostre del col•legi José Soriano, per valor de 240.000 euros. La construcció de l'aulari d'Infantil del col•legi Carlos Sarthou ha suposat una inversió d’1,4 milions per part de la Conselleria d'Educació i 250.000 euros a càrrec de l'Ajuntament de Vila-real per a la redacció del projecte i el lloguer de les aules prefabricades.

A més, en aquest moment s'està treballant en les memòries per a les obres de millora dels col•legis Concepción Arenal i Pascual Nácher, inclosos en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.