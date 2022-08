La dirección de Transportes en el Rototom dificulta el acceso a las personas con discapacidad

La dirección territorial de Transportes en el festival del Rototom no permite entrada y salida al recinto de festivales de taxis que no sean del área Castellón-Benicasim-Oropesa. Las personas con discapacidad han denunciado que la mayoría de taxis adaptados estén de vacaciones y no sea posible encontrar taxis dentro de este área metropolitana. Lo ha denunciado el presidente de la ONG Conquistando Escalones, Abraham Guirao, ya que no ha podido acudir a una reunión porque el único vehículo adaptado libre era de Sant Joan de Moró y pese a las súplicas ante la dirección de transportes no se le ha permitido la excepción a la norma.

Conquistando Escalones es la ONG elegida este año por la dirección del Festival ROTOTOM para destinar la recaudación de los vasos de plástico. Han pedido a la Consellería de transportes que tenga sensibilidad ante las personas con discapacidad ya que no pueden acceder al evento si no es con taxi adaptado.