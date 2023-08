Se detecta una especie de medusa concocida como 'huevo frito' en una playa de Castellón

Un banco de medusas de la especie Cotylorhiza tuberculata conocida como huevo frito, ha puesto este domingo en alerta a bañistas y socorristas de una playa en Moncofa (Castellón).

Durante la celebración de una competición deportiva, los socorristas que estaban supervisando una travesía marítima, han avistado un "gran banco de medusas" que ha llegado a picar a algunos de los participantes.

Paco González, portavoz del grupo ecologista GECEN, ha comentado para los micrófonos de Onda Cero, que el veneno de esta especie de medusa "no es peligroso para la salud", pero que "las personas de pieles sensibles deben de tener cuidado con la irritación de la piel si sufren su picadura"

Es fácil verlas porque no suelen sumergirse demasiado y permanecen cerca de la superficie. No obstante, no es la única especie, hay más en las costas castellonenses por lo que cruz roja recomienda evitar el contacto con la piel por su acción urticante.