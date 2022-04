David Donate, concejal del Ayuntamiento de Castelló, renuncia de todos sus cargos

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló David Donate ha presentado hoy su renuncia al acta de concejal. El edil ha gestionado hasta ahora las competencias delegadas de Seguridad Pública y Emergencias, Hacienda e Innovación Comercial y ha sido portavoz socialista

David Donate dimite

El propio David Donate confirmaba la noticia en su cuenta personal de Instagram. Este ha sido su comunicado:

Durante el día de hoy he registrado ante la Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento de Castelló mi renuncia al acta de concejal de la corporación. Una decisión meditada e irrevocable que es el resultado de un proceso largo de desgaste político y personal.

Quiero agradecer el trabajo y la colaboración de las decenas de funcionarios y funcionarias con las que he compartido tantas horas de esfuerzo y trabajo y que han sido imprescindibles para que mis ideas hayan podido servir, aunque sea un poco, a este Ayuntamiento y esta ciudad. También quiero dirigir unas palabras de cariño a la corporación municipal de la que he sido parte y con la que he compartido tantos momentos importantes para la ciudad y para mí, tanto de los grupos de gobierno como de la oposición. En especial quiero poner en valor mi trabajo con Ignasi García y Fernando Navarro para coordinar, cuidar y proteger el Acord de Fadrell que con muchos errores está tratando de mejorar la ciudad hacia un modelo más justo e igualitario.

Mi dimisión es el resultado de un proceso paulatino de perdida de ilusión y de confianza en el proyecto que me trajo hasta aquí, por lo que lo más honesto con la ciudad y conmigo mismo es poner un punto final a esta etapa. No obstante, mi confianza ya como ciudadano sigue con el proyecto progresista para la ciudad y deseo que con él Castelló siga alejándose de ese modelo irracional y que sólo le venía bien a unos pocos que durante más de 20 años nos gobernó.

PSOE

En un comunicado, el Grupo Municipal Socialista expresa el total respeto a la decisión personal tomada por Donate y agradece la labor desarrollada en este tiempo que ha contribuido al impulso de las políticas del Gobierno municipal progresista en Castelló.

