El Consell Rector de Festes decidirà la setmana vinent si es suspenen o no les festes de maig

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha convocado el Consell Rector de Festes per prendre la decisió definitiva de la celebració o suspensió de les festes de Sant Pasqual al mes de maig. “A tots ens agradaria poder celebrar com sempre ho hem fet la nostra devoció per Sant Pasqual, però hem d'adoptar, entre tots, la millor decisió per a Vila-real, per a la salut i el benestar de tots, tenint en compte que vivim una situació sanitària i social molt difícil”, valora el primer edil.

També en relació a la possible suspensió de les festes, Benlloch ha convocat divendres que ve una reunió telemàtica amb els directors i directores dels centres docents, a fi de conéixer el posicionament de la comunitat educativa sobre la setmana de vacances escolars de Sant Pasqual. “Hem de valorar amb la comunitat educativa totes les opcions sobre la taula si finalment suspenem les festes de Sant Pasqual. És a dir, si mantindre la setmana festiva escolar o convertir-la en lectiva i recuperar eixos dies de festa en un altre moment del calendari escolar”, agrega Benlloch.

El que si es mantenen són els festius locals, el 17 de maig dia de Sant Pasqual i el 12 d'abril, amb motiu del dilluns de Sant Vicent.