FIB 2022: calendario y horarios de los grupos que actúan en el festival

El festival tendrá lugar del 14 al 17 de julio y ya se conocen los horarios de cada concierto. Desde la organización esperan una concentración aproximada de 50.000 personas diarias.

Jueves 14

- 19:00 | Declan Mckenna

-20:00 | Angel Pop

-21:20 | Lori Meyers

-22.30 | Jet Set

- 23:45 | Izal

-00.20 | Toxicosmos

-02.16 | Tom Grennan

02.20 | Isaac Corrales

-04.30 |Lost Fresquencias

Viernes 15

-20:30 | Arde Bogotá

-20:30 | Guitarricadelafuente

-20:35 | Carino (Cutty Sark Stage) ; The lathums (Shein Stage); DJPEJE (Desde 20:00 en Poliakov)

-21:40 | Dorian

-22.35 | Ginebras (Cutty Sark Stage) ; The Hunna (Shein Stage); Rocket Dj (Desde 22:10 en Poliakov)

-00.00 |The Kooks

-01.10 |Delaporte (Cutty Sark Stage) ; Becky Hill(Shein Stage); Boccachico (Desde 00:20 en Poliakov)

-02-20 |Two Door Cinema Club

-03.00 |Serial Killerz(Cutty Sark Stage) ; Example (Shein Stage) ; Wisemen Project (Desde 02:30 en Poliakov)

- 04.30| Steve Aoki

Sábado 16

18:30| Mishima

19:30 | Mando Diao

20.40 | Zahara (Cutty Sark Stage); Carolina Durante (Shein Stage) ; Yahaira (20.00 en Poliakov)

21:45 | Love of lesbian

23:00 | Miss Cafeina (Cutty Sark Stage) ; We are scientists (Shein Stage) ; Cori Matius (22.10 en Poliakov)

00.15 | Tyfa

01.00 | Eleylla (Cutty Sark Stage); Gabriela Richardson (Shein Stage); We are not djs (00.20 en Poliakov)

02.15 | Justice

03.00 |Les Castizos (Cutty Sark Stage); Joel Corry (Shein Stage); Madraaso (02.20 en Poliakov)

04.30 | Boys Noize

Domingo 17

18:30 | Ed Maverick

19:30 | Tom Walker

20:45 | La Habitación Roja (Cutty Sark Stage) ; Circa Waves (Shein Stage) ; Don Fluor (20.00 en Poliakov)

21.55 |Nathy Peluso

23.10 | LA M.O.D.A (Cutty Sark Stage) ; Sea Girls (Shein Stage) ; Rocio Saiz DJ Set ( 22.10 en Poliakov)

00.25 | Kasabian

01.40 | La La Love You (Cutty Sark Stage); The Snuts (Shein Stage) ; TAAO (00.20 en Poliakov)

03.00 | Viva Suecia (Cutty Sark Stage) ; Coolnenas (Shein Stage); Ochoymedio DJS (02.30 en Poliakov)

Dispositivo de vigilancia

También desde la Guardia Civil han confirmado que se mantendrá un dispositivo de vigilancia, regulación, control y supervisión del tramo afectado, los días que dure el evento y de forma permanente las 24 horas del día, con el fin de garantizar la seguridad vial en toda la zona de influencia del festival