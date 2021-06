Un concejal de Compromís en Caudiel denuncia amenazas al aparecer 3 balas en uno de sus huertos.

El edil de Compromís en Caudiel, Thomas Laimgruber, ha denunciado en el puesto de la Guardia Civil la aparición de 3 balas del calibre 38 en el acceso a su huerto de agricultura ecológica. Tras ello, la Benemérita ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

Según ha explicado su partido en un comunicado, "las balas estaban colocadas en su huerto para que se vieran bien". Además, el edil ha compartido en su cuenta de Facebook un mensaje de su mujer en el que explica: "Entonces... ¿una es para mí, otra para mi compañero y otra para mi hija de 8 años? ¿Es así, entonces? Para los que no me conozcáis: soy agricultora ecológica y formo parte de una lista municipal que se llama Caudiel Más Vivo Compromís. NO TENGO MIEDO DE VOSOTROS".

La denuncia del concejal ha recibido la solidaridad en redes sociales de dirigentes de Compromís como el diputado en el Congreso, Joan Baldoví; el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, y la coordinadora nacional del Bloc y coportavoz de Compromís, Águeda Micó, que le han mostrado su apoyo y han condenado los hechos.