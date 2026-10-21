Castellón da un paso más para realizar trasplantes renales entre personas vivas

La Conselleria de Sanidad ha publicado la resolución por la que se somete a información pública el expediente de autorización sanitaria para realizar trasplantes renales de donante vivo en el Hospital General Universitario de Castellón. Se trata de un nuevo paso para incorporar esta técnica a la cartera de servicios del centro.

El hospital recibió en 2023 la acreditación como Unidad de Trasplante Renal por parte de la Conselleria de Sanidad y de la Organización Nacional de Trasplantes. Desde el inicio de su actividad, se han realizado un total de 147 trasplantes renales.

El gerente del Departamento de Salud de Castellón, Raúl Ferrando, ha destacado el trabajo de los profesionales implicados en esta actividad, que ha permitido avanzar hacia la donación entre personas vivas. En este sentido, ha subrayado que la experiencia acumulada en los trasplantes renales de donante fallecido ha sido fundamental para dar este nuevo paso.

«El trabajo de todos los servicios hospitalarios implicados en el trasplante renal de cadáver ha permitido adquirir experiencia clínica y avanzar así en la autorización para el trasplante renal de donante vivo», ha señalado Ferrando.

El responsable del departamento de salud ha explicado que, una vez completada la tramitación de la solicitud, la Conselleria ha publicado el expediente para abrir el periodo de información pública. La futura incorporación de esta técnica se realizará con «todas las garantías de seguridad clínica, legislativas y éticas que requieren tanto las personas donantes como las receptoras», ha añadido.

Seis servicios hospitalarios implicados

La puesta en marcha de los trasplantes renales de donante vivo requiere la coordinación de seis servicios y equipos del Hospital General de Castellón: Nefrología, Urología, Cirugía Vascular, Medicina Intensiva, Anestesiología y el equipo de coordinación de donación de órganos y trasplantes.

La doctora Bárbara Vidal ha agradecido la implicación de los profesionales sanitarios para cumplir los requisitos necesarios y hacer posible este avance. Vidal ha destacado «su compromiso y entrega para cumplir los requisitos exigidos y hacer posible la donación entre vivos en Castellón».

Veinte días para presentar observaciones

Según recoge la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el expediente permanecerá en información pública durante un plazo de veinte días. Durante este periodo, podrá ser examinado y se podrán presentar por escrito las observaciones que se consideren oportunas.

La autorización permitirá avanzar hacia la incorporación de una nueva modalidad de trasplante renal en el Hospital General Universitario de Castellón, ampliando las posibilidades de tratamiento para pacientes que necesitan un trasplante de riñón.