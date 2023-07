Carrasco sobre exhumaciones: "Estoy preocupada por los vivos y las políticas que afecten a presente y futuro"

La alcaldesa de Castelló, la 'popular' Begoña Carrasco, ha asegurado respecto a las campañas de exhumación de víctimas del franquismo y la dictadura en las que participa el Ayuntamiento que está preocupada "por los vivos" y por políticas "que afecten al presente y futuro de los castellonenses".

En una entrevista concedida a Europa Press, Carrasco ha explicado que espera que haya un cambio de gobierno y que se derogue la ley de memoria democrática, "aunque, mientras haya una ley, hay que cumplirla", ha dicho.

"Mi preocupación es el presente y el futuro de los castellonenses, pues el pasado lo solucionaron nuestros abuelos con una época que fue esencial para estos tiempos de bonanza que hemos vivido, que fue la transición. Yo creo que reabrir heridas solo sirve para que vuelva a haber bandos, y la economía no está para bandos", ha añadido.

Respecto a la cruz que se retiró del parque Ribalta, Carrasco ha recordado que consiguieron que no se derribara, por lo que considera que no hay ninguna necesidad de volverla a trasladar. "Me habéis oído decir que yo no creo en la política de tierra quemada, pues aquí hemos venido a mirar al futuro", ha añadido.