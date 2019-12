Cae la ejecutiva del PSOE en Vall d'Alba tras la dimisión de su secretario general, Fernando Grande

Cae la ejecutiva del PSOE en Vall d’Alba al dimitir su secretario general, Fernando Grande. El socialista ha decidido presentar su renuncia por discrepancias con la dirección provincial del Partido Socialista al sentir que no se les ha apoyado lo suficiente en su causa contra Francisco Martínez, el ex número 2 de Carlos Fabra. Por su parte, la ejecutiva provincial achaca la decisión a un acoso sufrido por el Partido Popular, y los populares defienden que es una pugna interna entre los socialistas.

Grande ha asegurado en Onda Cero que las diferencias con la ejecutiva provincial pesan a todos los afiliados de la localidad. Y recuerda que su principal discrepancia con la ejecutiva es que él se posicionó a favor de José Benlloch como secretario general del partido y no de Ernest Blanch, por quien se han sentido abandonados sobre todo, en el juicio contra Martínez. Además, Grande dimite porque según dice, es imposible sobrevivir con el salario que le ofrece la política. Aun así, seguirá siendo de momento, acusación particular en el juicio que todavía está pendiente con el ex vicepresidente de la Diputacion.

Sin embargo, desde la ejecutiva provincial no reconocen haber dejado de lado a los socialistas de Vall d’Alba y le echan la culpa al Partido Popular. Aseguran que Grande ha sufrido acoso por haber denunciado malas praxis por parte de Carlos Fabra y de su número 2, Francisco Martínez. Estibaliz Pérez, secretaria de organización de la ejecutiva provincial socialista, lamenta que a día de hoy los políticos tengan que enfrentarse a estas situaciones por denunciar la corrupción.

Y mientras, desde el Partido Popular se mostraban sorprendidos porque los socialistas dejen en evidencia sus luchas internas y que una figura tan importante en el partido como Fernando Grande se vea obligado a dimitir. El portavoz popular en el ente provincial, Vicent Sales, cree que el PSOE le ha hecho pagar que se posicionase a favor de José Benlloch.

También declaraba que tras conocer la noticia ha hablado con la alcaldesa de la localidad, la popular Marta Barrachina, y ella está a la espera de saber ahora que consecuencias tendrá para el consistorio de Vall d’Alba. También lo reconocía el propio Fernando Grande, falta ver que hacen el resto de concejales. La ejecutiva en la localidad ha caído, pero los ediles no han tomado una decisión.