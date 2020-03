El bus gratuït redueix l´horari i elimina parades

El Groguet, l'autobús urbà gratuït de Vila-real, modifica les seues línies i condicions d'ús per a adaptar-se a les noves circumstàncies derivades de la crisi sanitària per la COVID-19. Amb aquest objectiu, el bus elimina algunes parades -com l'IES Miralcamp o el Centre de Tecnificació Esportiva- ara sense ús pel tancament d'instal•lacions, redueix expedicions i amplia alguns serveis el cap de setmana, al mateix temps que s'adopten mesures de seguretat com la desinfecció periòdica, la reducció d'aforament i eliminació de seients o l'obligatorietat d'accedir a l'autobús per la porta posterior.

En concret, la línia 1 s'estén als caps de setmana, amb el mateix servei de dilluns a dissabte i més reduït, el diumenge. Aquesta línia elimina el pas per l’IES Miralcamp i començarà a prestar servei a les 7.00 hores per a donar una millor cobertura a les necessitats de desplaçament a l'Hospital Universitari de la Plana. La línia 2 elimina les expedicions dels divendres, dissabtes i vespres de festius, així com el pas pel CTE.

Altres mesures adoptades per a garantir la seguretat dels usuaris del Groguet és la limitació d'espais, amb l'anul•lació de determinats seients, i l'obligatorietat d'accedir al vehicle per la posterior. D'aquesta manera, s'anul•la la porta davantera i es garanteix la protecció del conductor.