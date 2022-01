Begoña Carrasco: "“Estamos ante el gobierno más caro de la historia de la ciudad”

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, y el concejal Popular de Asuntos Económicos, Juan Carlos Redondo, han desgranado en rueda de prensa, según dicen "la bajísima ejecución presupuestaria del 2021" después de haberse dado a conocer las cifras oficiales. “En plena pandemia, el gobierno de Amparo Marco vuelve a dejar sin gastar 56 millones que, después de recaudados a base de elevados impuestos a los castellonenses, no han revertido ni en mejores servicios, ni en inversiones”, denuncia Carrasco.

“Estamos ante el gobierno más caro de la historia de la ciudad y el que menos resultados ofrece a los castellonenses”, lamenta Carrasco. Para la popular, desde que Amparo Marco es alcaldesa, “los seis presupuestos que ha gestionado desde 2016, suman casi 215 millones de euros sin gastar con la que está cayendo, con la cantidad de familias, pymes y autónomos que podrían haberse visto beneficiadas”, ha insistido.

Los populares argumentan que estas "son las consecuencias de no aprobar el presupuesto cuando toca. En 2020 su aprobación se retrasó 8 meses y les sobraron 35 millones de euros, solo 25 millones correspondieron a inversiones que no se llevaron acabo. Y en 2021, el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos, por sus luchas internas e intereses partidistas de cada uno, lo aprobaron, otra vez, a finales de agosto". Begoña Carrasco defendía que “con apenas 4 meses en vigor, la mayoría del dinero procedente de los elevados impuestos que pagamos se ha quedado sin gastar, exactamente 56 millones, o lo que es lo mismo, cada semana más de 1 millón de euros se han perdido, no han ido ni a inversiones ni a prestar servicios a los ciudadanos”, apunta.

Por su parte, el concejal Popular Juan Carlos Redondo ha insistido en que el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos ha vuelto a perder una ‘oportunidad de oro’ para agilizar inversiones necesarias en Castellón. “Solo en el apartado de inversiones y después de haberlo incrementado de 21,7 millones de euros hasta 54,7 millones, se han quedado sin gastar más de la mitad, exactamente 36,2 millones de euros”, señala.