El Ayuntamiento de Castelló inicia un nuevo proceso de licitación para retirar la Cruz del Ribalta

El Ayuntamiento de Castelló ha abierto este jueves un nuevo proceso de licitación para ejecutar el proyecto de recuperación del jardín de la Cruz del parque Ribalta, que contempla la retirada del monumento a los Caídos y la recuperación del jardín en el espacio ocupado tras quedar desierta la última licitación. El plazo para presentar ofertas acaba el 13 de octubre. Se puede consultar la información en la plataforma de contratación.

Previamente, el consistorio inició los trámites para la incoación del expediente de resolución del contrato con la empresa adjudicataria de las obras para la retirada de la Cruz del parque Ribalta y la recuperación de este espacio tras recibir una respuesta de la mercantil en la que no daba cumplimiento a un requerimiento anterior del consistorio. En dicho requerimiento, del 29 de agosto, el Ayuntamiento volvió a requerir a la empresa el inicio de manera "efectiva y diligente" de la obra, puesto que hasta esa fecha no se había realizado actuación alguna al respecto y ello estaba ocasionado "graves" perjuicios a los intereses municipales. En dicho escrito se daba un plazo de tres días para presentar un programa de trabajo actualizado que no implicara un aumento del plazo de ejecución de la obra.

El requerimiento del consistorio se produjo después de que la adjudicataria del proyecto remitiera un escrito al Ayuntamiento en el que solicitaba la paralización del contrato y de los plazos de ejecución con el argumento de la existencia de un contencioso administrativo interpuesto por Abogados Cristianos contra la adjudicación. Ante este escrito, el Ayuntamiento ya comunicó a la mercantil que no constaba hasta la fecha acuerdo de suspensión del referido contrato adoptado en sede judicial y que, por tanto, no procedía acceder a lo solicitado. Por esta razón el consistorio comunicó a la mercantil que debería continuar ejecutando el contrato en los términos resultantes de la adjudicación. Tras recibir la respuesta de la mercantil al requerimiento del 29 de agosto, se iniciaron los trámites para la incoación del expediente de resolución del contrato. Así mismo, se iniciaron los trámites de un nuevo expediente de contratación.