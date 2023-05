📹 Así se ha despedido Amparo Marco de su último pleno como alcaldesa de Castelló

Amparo Marco, que ha comenzado su intervención dando la enhorabuena al PP y a VOX "por el incremento de votos y de concejales", ha asegurado que hará traspaso de gobierno "como corresponde", y ha agradecido el trabajo realizado durante estos ochos años por el equipo de gobierno.

"Han sido años difíciles, de muchísimo trabajo, por lo que agradezco todo lo que han hecho por esta ciudad, y también a mi equipo, que confiaron en mi persona para liderar el proyecto socialista", ha apuntado Marco, quien ha añadido que "nunca" tendrá palabras suficientes para agradecer "la confianza y el apoyo permanente".

Así mismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo de asesoras y para los funcionarios, especialmente los que han conformado el equipo que ha estado más cerca de ella. "Han sido años de muchos retos, de intentar encauzar cuentas, y no tengo más que palabras de agradecimiento", ha dicho.

También ha tenido un recuerdo para las familias, "que sufren nuestras horas y dedicaciones aquí, que los fines de semana estemos en actos fuera de casa, que estemos solos". Al respecto ha contado como anécdota que al día siguiente de las elecciones su hija pequeña le envió un mensaje que decía 'mamá las cosas pasan por algo, y siempre en positivo, y lo que ha pasado es que la ciudadanía, el mundo y la vida han decidido que me enseñes más matemáticas'.

"Lo hizo para poner una sonrisa porque sabía que lo estábamos pasando mal, pero es verdad que las cosas pasan por algo, y a mi me gusta verlo así, en positivo", ha añadido Amparo Marco.

LA POLÍTICA, EN VALOR

La alcaldesa en funciones, finalmente, ha querido poner en valor la política "sea de un color o de otro" porque -según ha dicho- "es la herramienta de solución de los problemas, muchas veces incomprendida por parte de la ciudadanía, pero es necesaria para la democracia". Y ha terminado agradeciendo a los cidadanos que han confiado en ella.

Vicente Vidal toma la palabra en el pleno | ajuntCS

Durante la sesión plenaria también han tomado la palabra otros concejales como el representante de Ciudadados Vicente Vidal, quien, muy emocionado, ha destacado el "respeto" con el que ha actuado la alcaldesa, y ha dado las gracias a los compañeros de corporación, "de los que tengo un grato recuerdo, porque estamos de paso".

Vicente Guillamón toma la palabra en el pleno | ajuntCS

El 'popular' Vicente Guillamón ha asegurado que durante este tiempo ha intentado hacer una oposición "digna" y ha agradecido a sus compañeros socialistas del Grao Rafa Simó y Mary Carmen Ribera que fueran los primeros que le llamaran para darle la enhorabuena tras las elecciones.

Omar Braina toma la palabra en el pleno | ajuntCS

El socialista Omar Braina, también muy emocionado, ha tenido palabras de agradecimiento para los ciudadanos, los medios de comunicación, los funcionarios y todos los miembros de la corporación, así como para Amparo Marco "por haber confiado en mí". "Pido disculpas si me he equivocado o mi tono no ha sido el adecuado y me voy con la mochila llena de experiencias, buenas, malas y otras inenarrables", ha añadido.

María Jesús Garrido toma la palabra en el pleno | ajuntCS

Finalmente, la concejala de Podem-EU María Jesús Garrido ha señalado que "esto ha sido un regalo a mi larga vida profesional" y ha dado la enhorabuena a la bancada 'popular', "ya que la democracia es esto, y la ciudadanía se ha expresado".

El pleno ha declarado el cese del edil de Ciudadanos Esteban Ventura, tras renunciar el pasado 9 de mayo al acta de concejal.