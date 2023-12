El PP asegura que Gómez está comprometido con las infraestructuras de Vinaròs

El PP de Castellón defiende que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, está comprometido con las infraestructuras sanitarias de Vinaròs, con cerca de cuatro millones de euros presupuestados para la ciudad en 2024 en mejora y construcción de nuevas dotaciones.

Gómez, junto al vicesecretario del PP Domingo Giner, presentaron en Vinaròs las inversiones contempladas en los presupuestos de la Generalitat de 2024 para el norte de la provincia de Castellón, informan los 'populares'.

El conseller destacó la ampliación del Hospital de Vinaròs, que supondrá la dotación de 18 nuevas consultas externas para traumatología y oftalmología, así como una sala blanca para cirugía menor con el objetivo de "mejorar una atención sanitaria más equilibrada y equitativa".

También adelantó para próximo año la licitación del nuevo centro sanitario integrado de Vinaròs II "largamente reivindicado". Dispondrá de punto de atención continuada, área de extracciones y tratamientos, área de medicina de familia, área de pediatría, unidad de salud mental, área de especialidades (oftalmología y traumatología) y un área administrativa.

"Con la salud de los ciudadanos no se juega", manifestó Gómez, quien se mostró sorprendido con que el PSOE dude de las intenciones de la Generalitat. "Los socialistas, desde 2017, no licitaron el proyecto, por lo que no entraré en un discurso publicista y menos en casos tan flagrantes como en este centro sanitario", recalcó.

El presupuesto de la Conselleria de Sanidad para 2024 también prevé actuaciones para la ampliación del centro de salud integrado de Benicarló, para el nuevo consultorio de Cálig y para el nuevo centro de salud de Forcall.

Para Domingo Giner, se trata de unos presupuestos reales, que atienden las necesidades del norte de la provincia y marcan el compromiso del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con "uno de los pilares fundamentales para el bienestar de todos los ciudadanos".