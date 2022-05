Aprende de ciencia en un pub

Por dónde van los derroteros de la búsqueda de un fármaco que cure el cáncer o cómo afecta la herencia genética en el desarrollo de enfermedades son algunas de las cuestiones que contarán de forma amena los investigadores de la UJI de lunes a miércoles en el local Temple Bar.

Las charlas se organizan en áreas temáticas que permiten acoger todas las disciplinas científicas. En anteriores ediciones, estas áreas temáticas han sido:

● Mente maravillosa: neurociencia, psicología y psiquiatría.

● Nuestro cuerpo: ciencias de la vida incluyendo inmunología, cáncer, envejecimiento,

genética, salud, biotecnología.

● “Tech me out”: tecnología, ingeniería, computación, robótica, modelado matemático,

software.

● De los átomos a las galaxias: física, química, astrofísica, cosmología, termodinámica,

materiales.

● Planeta tierra: geografía, geología, oceanografía, ciencias de la tierra, ecología, clima,

medio ambiente, zoología.

● Nuestra sociedad: arqueología, historia, antropología, política, economía, filosofía,

comportamiento socia

La coordinadora del programa Victoria Pastor comentaba el objetivo de esta edición

Además se hablará de los últimos hallazgos de dinosaurios en Els Ports, de nuevas iniciativas ante el colapso energético o de cómo captar la presencia de virus en espacios públicos.

¿Cómo nació?

El festival Pint of Science, es un festival científico internacional que nació en 2012 en el Reino Unido cuando investigadores del Imperial College de Londres, los doctores Praveen Paul y Michael Motskin, pusieron en marcha un evento llamado ‘Meet the Researchers’ (“Conoce a los investigadores”) en el que llevaron a pacientes afectados de Parkinson y Alzheimer a los laboratorios para ver exactamente qué es lo que se estaba haciendo en la investigación de sus enfermedades. Cuando comprobaron el interés de la gente decidieron que, igual que ellos iban a los laboratorios para acercarse a la ciencia, la ciencia podía ir a buscar a la gente, si no a sus casas por lo menos a los bares.

En mayo de 2013, se celebró la primera edición de Pint of Science en el Reino Unido con un éxito abrumador.

Cada día, de los tres que dura el festival, se realizan una o dos charlas en cada bar y en los intermedios o al final del evento se realizan diferentes actividades, tales como concursos, música en directo, juegos, monólogos de humor científico por parte de los participantes en Famelab o representaciones teatrales basadas en resultados de investigación científica. El objetivo último de estas actividades es incentivar la participación del público y hacerles partícipes del evento.