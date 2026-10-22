Un altercado vecinal destapa un laboratorio clandestino en Lucena del Cid

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 65 años en Lucena del Cid, en la provincia de Castellón, acusado de amenazas y atentado contra agentes de la autoridad. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, cuando el detenido amenazó a sus vecinos con un garrote y un machete y, tras la llegada de los agentes, se atrincheró en su domicilio e intentó agredirlos con unas tijeras.

Tras obtener autorización judicial, los agentes registraron la vivienda y encontraron dos machetes, siete navajas, una flecha, una barra metálica, adormidera y varias plantas de marihuana en proceso de secado, además de cogollos de esta sustancia.

En el sótano, los especialistas de la Guardia Civil localizaron un laboratorio clandestino con productos químicos, entre ellos posibles sustancias corrosivas y otros compuestos utilizados en procesos de síntesis. En el operativo participaron unidades especializadas en riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos, junto con agentes de Policía Judicial y otras unidades de la Comandancia de Castellón.