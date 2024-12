Los alcaldes del PSPV-PSOE alegan que eliminar los Fondos de Cooperación supondría “una debacle para nuestros pueblos”

La portavoz del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló, Ruth Sanz, junto a los alcaldes de Soneja, Benjamín Escriche, y el alcalde de Villanueva de Viver, Reinaldo Pastor, han explicado que la eliminación de los Fondos de Cooperación por parte de la Diputación de Castelló puede suponer una "debacle para los municipios pequeños". Pastor ha afirmado que “en municipios como Villanueva de Viver, hace unos años éramos apenas 60 personas y ahora somos 110, gracias a este tipo de iniciativas de financiación que nos permiten dar más servicios y atraer población”.

“Tenemos que reivindicar que las ciudades más grandes siguen en deuda con el interior y este tipo de ayudas sirven para dar vida al pueblo y fijar más población”, ha indicado Pastor que añade que “nuestra secretaria-interventora no se cree que estos fondos no vayan a llegar, porque será imposible cuadrar el presupuesto sin ellos. Nos molesta, ademas, la falta de transparencia porque parece que los pueblos más pequeños no tengamos ni voz ni voto”.

La alcaldesa de Castell de Cabres, María José Tena, ha querido expresar su malestar contra esta decisión del Partido Popular, con Marta Barrachina a la cabeza, e indica que “aún me cuesta de asimilar, la Diputación de Castelló nos ha abandonado y nos deja totalmente desamparados. Esta semana, mientras preparábamos el presupuesto, hemos conocido la noticia. Eso significa que vamos a perder el 64% de los ingresos que nutren a nuestro Ayuntamiento. Para cualquier pueblo es devastador, pero para Castell de Cabres, el más pequeño de la Comunitat Valenciana, es totalmente catastrófico”.

Por su parte, Escriche explica que “en Soneja ya están los presupuestos aprobados por unanimidad, gracias a un acuerdo con el PP, y ahora me encuentro con que la Diputación no consigna ninguna partida para el Fondo de Cooperación. Nosotros habíamos consignado 100.000 euros, como el año pasado, que, si mañana no cambia la situación en el pleno de Presupuestos provinciales, el interventor del Ayuntamiento puede exigir que esos 100.000 euros queden no disponibles y tengamos que recortar los gastos. Le exigiremos al PP que nos diga de dónde recortar esa cantidad, ya que ya está todo consignado”.

El alcalde de Soneja anuncia que “vamos a pedir un informe de la intervención de la Diputación que nos asegure que con los remanentes se va a poder implementar las partidas del Fondo de Cooperación porque tenemos serias dudas de que así sea, ya que los remanentes se pueden dedicar a amortización de deuda, cosa que no existe en la Diputación, o a inversiones financieramente sostenibles, cosa que no es el caso de los fondos de cooperación”.

Ruth Sanz, asimismo, ratifica la negativa del PSPV-PSOE a las cuentas provinciales en el pleno de mañana si no se acepta la enmienda presentada por el Grupo Provincial Socialista a la que no se recibió respuesta en la comisión del pasado viernes y "critica el oscurantismo del Partido Popular que en la cumbre de alcaldes celebrada el pasado 21 de noviembre, no se explicó esta decisión, ya que haberlo anunciado hubiera supuesto la oposición unánime de todos los presentes, incluidos los del Partido Popular” y concluye explicando que “basándonos en las cifras del presupuesto del 2024, la eliminación de los fondos supone que en Vilar de Canes se recorte un 33% del presupuesto, en Vallibona un 34%, Arañuel 27%, Costur 17 %, Fuente la Reina un 18% o Alcudia de Veo un 17%, demostrando que afecta muy negativamente a los municipios más pequeños”.