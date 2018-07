Moliner dice que "jamás" le pasará algo similar al caso de Martínez

EL PRESIDENTE DEL PP PROVINCIAL ASEGURA QUE ES UNA CUESTIÓN QUE NO SE PLANTEA

El presidente del PP de Castellón, Javier Moliner ha afirmado hoy sobre la imputación de Francisco Martínez que él "no hubiese llegado aquí" aunque es una cuestión que, según ha dicho, no se plantea: "Jamás pienso que me vaya a pasar una cosa similar".