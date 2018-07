Martínez dice que el proyecto de la depuradora de Borriol es "legal" y que no se ha aprovechado de su cargo

Ha puntualizado además Martínez que él no se ha aprovechado de su cargo, sino que ha actuado con claridad, transparencia y legalidad.

Además, ha señalado que continuará trabajando por la provincia.

Martínez se ha pronunciado así ante los medios de comunicación al ser preguntado por cómo se encontraba después de que el presidente de la corporación provincial, Javier Moliner, decidiese la pasada semana apartarle de sus responsabilidades en la institución provincial al conocer que la titularidad de los terrenos donde estaba proyectada la depuradora de Borriol pertenecía a una empresa de su hijo.

El exvicepresidente de la Diputación castellonense --quien ha asistido a la 'cumbre de alcaldes' en calidad de primer edil de la Vall d'Alba--, ha asegurado sentirse "muy bien", pues siempre ha actuado "dentro de la legalidad".

En este punto, ha incidido en que el proyecto de la depuradora de Borriol se inició por parte de la Generalitat en 2006, "con lo que no tiene nada que ver la Diputación en la ubicación".

Así mismo, ha relatado que el proyecto se remitió a la Diputación, "donde se mantuvo la misma ubicación, se acotaron los terrenos y se redujeron para que hubiese menor expropiación, ya que se redujo también el presupuesto".

Según ha dicho, "el proyecto se tramitó a través de una expropiación, como en cualquier diputación o ayuntamiento de España hay cientos de expedientes expropiatorios que afectan a alcaldes, a diputados, a familiares y, por tanto, es todo totalmente legal".

"Nunca me he aprovechado del cargo para ninguna de estas cuestiones y siempre he actuado en el estricto tema de claridad, transparencia y legalidad y seguiré trabajando en la provincia en el trabajo que se me encomiende", ha añadido Martínez.

Preguntado por la razón por la que no informó al alcalde de Borriol de que los terrenos eran de una empresa en la que participaba él, ha indicado que el primer edil "tenia la relación de todos los propietarios y cuando la Conselleria hace el proyecto yo desconocía que había una finca de un familiar nuestro".